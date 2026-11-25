PONTIANAK POST – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kalimantan Bagian Barat menyebut aktivitas di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, Kabupaten Sambas, sudah kembali dibuka. Kepastian itu menyusul evaluasi dan kesepakatan yang dilakukan Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Barat (Kalbar) bersama pihak-pihak yang bersengketa.

Kepala Kanwil DJBC Kalbagbar, Budi Harjanto mengatakan, hasil evaluasi tersebut turut memperjelas kedudukan uang Rp655 juta yang sebelumnya muncul dalam kesepakatan penyelesaian perselisihan antara warga dan petugas Bea Cukai. Dari jumlah itu, Rp155 juta merupakan biaya ritual adat, sedangkan Rp500 juta lainnya disebut bukan bagian dari sanksi adat.

“Yang Rp500 juta itu ternyata bukan adat, melainkan tuntutan pribadi kelompok Michael kepada Bea Cukai. Itu menurut versi teman-teman adat,” kata Budi saat ditemui usai menghadiri konferensi pers pengungkapan kasus narkoba di Ditresnarkoba Polda Kalbar, Rabu (25/11).

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Budi menjelaskan, setelah muncul kesepakatan awal, pihaknya meminta pendapat DAD Kalbar untuk memperoleh kejelasan mengenai penyelesaian persoalan tersebut. Hasilnya, dilakukan evaluasi, dan penilaian ulang terhadap kesepakatan, termasuk sanksi adat yang sebelumnya telah ditetapkan.

Dalam proses tersebut, sanksi adat dibedakan dari tuntutan pribadi. Nilai Rp155 juta ditetapkan kembali oleh binua di Aruk sebagai biaya pelaksanaan ritual adat. Sementara Rp500 juta merupakan tuntutan pribadi dari kelompok Michael kepada Bea Cukai. “Jadi, Rp655 juta itu dibagi dua. Rp500 juta merupakan tuntutan pribadi, sedangkan Rp155 juta untuk ritual adat. Itu sudah ditetapkan kembali oleh binua di Aruk,” ujarnya.

Advertisement Budi menyebut, hasil penilaian ulang tersebut juga mengubah pembebanan biaya ritual adat. Jika sebelumnya Rp155 juta menjadi tanggungan Bea Cukai, dalam kesepakatan hasil evaluasi, biaya itu ditanggung kedua belah pihak yang bersengketa.

Menurut dia, hal tersebut merupakan bagian dari kesepakatan yang telah ditetapkan kembali melalui mekanisme adat. Dengan demikian, penyelesaian ritual adat tidak lagi dibebankan hanya kepada pihak Bea Cukai.

Terkait langkah hukum, Budi menambahkan pihaknya juga telah melaporkan persoalan tersebut kepada Polda Kalbar. Langkah itu ditempuh karena Bea Cukai melihat adanya proses lanjutan yang dinilai mengarah pada ranah hukum positif.

“Jadi, kita melihat ada proses lanjutan. Memang itu yang kita lakukan karena menurut kami ada upaya dalam tanda kutip mengarah ke hukum positif. Jadi, dilaporkan,” pungkasnya.