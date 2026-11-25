PONTIANAK POST – Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Organisasi Wilayah Kalimantan Barat mendorong penerapan teknologi pertambangan rakyat yang ramah lingkungan, khususnya untuk mengurangi penggunaan merkuri dalam aktivitas penambangan emas.

Ketua ICMI Orwil Kalbar, Prof. H. Gusti Hardiansyah, mengatakan sejumlah teknologi alternatif telah ditemukan dan diterapkan di beberapa negara untuk mengolah emas tanpa menggunakan merkuri. Hal tersebut disampaikannya disela-sela diwawancarai dalam kegiatan Simposium Pertambangan Rakyat di Hotel Novotel Pontianak, Rabu (25/11).

Menurut Gusti Hardiansyah, salah satu teknologi alternatif yang digunakan di sejumlah negara adalah pengolahan emas menggunakan sianida (cyanide) sebagai pengganti merkuri. Selain itu, terdapat pula teknologi berupa mesin pengolahan emas tanpa merkuri yang pernah mendapat bantuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

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Ia menyebutkan, bantuan mesin pengolahan tanpa merkuri tersebut telah disalurkan ke salah satu daerah di Kalimantan Barat. Namun, pelaksanaannya belum berjalan secara berkelanjutan. "Jadi, sebenarnya ada teknologi yang ditemukan di beberapa negara, salah satunya menggunakan sianida, tidak menggunakan merkuri. Yang kedua, ada alat dan kebetulan dari Kementerian LHK waktu itu sudah memberikan bantuan penggunaan mesin tanpa merkuri," ujarnya.

Gusti Hardiansyah berharap simposium tersebut dapat menjadi ruang pertukaran gagasan sekaligus memberikan masukan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mendorong penggunaan teknologi pertambangan yang lebih ramah lingkungan.

Advertisement Menurutnya, persoalan pertambangan rakyat tidak cukup hanya dilihat dari penggunaan merkuri. Aspek yang tidak kalah penting adalah bagaimana lahan bekas tambang direklamasi agar kembali produktif dan tidak mengalami kerusakan lingkungan yang berkepanjangan. "Yang terpenting bukan persoalan merkuri saja, tetapi bagaimana reklamasi pascatambang itu menjadi lebih baik, sehingga lingkungan tidak terdegradasi," tegasnya.

Singkawang Punya Potensi Pertambangan Rakyat

Dalam kesempatan tersebut, Gusti Hardiansyah juga menjelaskan alasan pemilihan Kabupaten Singkawang sebagai salah satu wilayah yang menjadi perhatian dalam pengembangan pertambangan rakyat.

Dari 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat, Singkawang dinilai memiliki perkembangan aktivitas pertambangan yang cukup menonjol. Eksistensi kegiatan pertambangan di wilayah tersebut juga telah diakui melalui sejumlah regulasi pemerintah pusat.

ICMI kemudian melihat adanya potensi yang dapat dikembangkan melalui kerja sama dengan pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi, terutama dalam mendorong penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan proses legalisasi perizinannya.

Ia menjelaskan, kewenangan gubernur dalam proses tersebut di antaranya menyampaikan usulan dan rekomendasi kepada pemerintah pusat. Sementara penyesuaian dan penerbitan izin tetap mengikuti kewenangan Menteri.