PONTIANAK POST – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Bengkayang-Singkawang, Neneng, mendesak PT PLN (Persero) memperluas jaringan listrik hingga menjangkau desa-desa terpencil di Kabupaten Bengkayang yang hingga kini belum menikmati layanan listrik secara memadai.

Desakan tersebut disampaikan Neneng saat mendampingi Kepala Desa Janyat, Kecamatan Lembah Bawang, Ijul Murdani, bersama tokoh masyarakat dan Ketua RT 04, menyampaikan laporan kebutuhan tiang dan kabel listrik kepada pihak PLN di Kantor PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Barat, Jalan Adi Sucipto, Kabupaten Kubu Raya.

Dalam pertemuan tersebut, mereka menyerahkan laporan mengenai kekurangan tiang listrik di Desa Janyat yang menyebabkan sebagian jaringan kabel masih menggunakan tiang kayu dari hutan sebagai penyangga.

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Kondisi tersebut dinilai membutuhkan perhatian serius karena jaringan kabel yang belum tertata juga ditemukan di lingkungan fasilitas pendidikan, termasuk SD 07 Cumbu.

Neneng menegaskan, persoalan kelistrikan tidak hanya terjadi di Desa Janyat. Sejumlah desa lain di Kabupaten Bengkayang juga masih membutuhkan pembangunan jaringan listrik maupun pemerataan infrastruktur kelistrikan.

Advertisement "Kehadiran kami hari ini bukan hanya mewakili Desa Janyat, tetapi juga mewakili seluruh desa di Kabupaten Bengkayang yang belum memiliki listrik. Kami berharap pada 2027 ada bantuan dari PLN untuk masyarakat Bengkayang," ujarnya.

Ia meminta PLN melakukan pendataan dan survei ulang terhadap desa-desa yang belum mendapatkan pelayanan listrik maupun yang jaringan listriknya masih membutuhkan penataan.

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Beberapa wilayah yang menjadi perhatian di antaranya Desa Kalon, Bengkawan, Siding, Tangguh, Hili Bui, Semunying Jaya, dan Sahan.

Selain itu, ia juga menyoroti sejumlah kawasan di wilayah Sungkung, Capkala, dan Ledo yang menurutnya masih membutuhkan perhatian dalam pemerataan akses listrik.

Neneng berharap PLN bersama pemerintah dapat memperkuat koordinasi agar persoalan kelistrikan di wilayah pedalaman tidak terus menjadi keluhan masyarakat.