PONTIANAK – Kepengurusan baru STIKes Yarsi Pontianak diharapkan mampu membawa institusi pendidikan kesehatan itu semakin profesional, solid, dan berdaya saing. Penguatan tata kelola organisasi, kedisiplinan, serta tanggung jawab menjadi pesan utama Ketua Yayasan Rumah Sakit Islam (YARSI) Pontianak, Kombes Pol (Purn) Drs. Suhadi SW, M.Si, dalam proses konsolidasi kepengurusan, Rabu (25/11).

Momentum pergantian kepengurusan, menurut Suhadi, bukan sekadar perubahan struktur organisasi. Lebih dari itu, menjadi kesempatan untuk memperkuat komitmen, memperbaiki sistem kerja, serta memastikan seluruh elemen organisasi bergerak dalam satu tujuan memajukan STIKes Yarsi Pontianak.

Dalam kesempatan tersebut, laporan kepengurusan STIKes Yarsi Pontianak diserahkan kepada Ketua Yayasan YARSI. Laporan itu menjadi bentuk pertanggungjawaban sekaligus bahan evaluasi terhadap perjalanan organisasi, capaian yang telah dirintis, serta sejumlah agenda strategis yang perlu dilanjutkan dan diperkuat.

Advertisement "Organisasi yang sehat harus dibangun melalui budaya kerja yang mengedepankan kerja keras, komunikasi yang baik, kebersamaan, dan rasa tanggung jawab," ujar Suhadi. Setiap pengurus maupun unsur yang terlibat harus memahami tugas serta kewenangannya, sehingga koordinasi berjalan efektif dan tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan pekerjaan.

“Organisasi yang kuat bukan berarti tidak pernah menghadapi persoalan. Namun, bagaimana setiap persoalan diselesaikan dengan kedewasaan, keterbukaan, komunikasi, dan musyawarah,” menjadi penekanan dalam arahannya.

Profesionalisme, disiplin, transparansi, dan akuntabilitas juga menjadi prinsip yang harus dijaga dalam pengelolaan institusi. Seluruh sumber daya manusia di lingkungan STIKes Yarsi Pontianak diharapkan bekerja dengan dedikasi tinggi, bukan sekadar menjalankan kewajiban, tetapi juga menjadikan tugas sebagai bentuk pengabdian.

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Budaya saling menghargai, menjaga integritas, serta menghindari konflik kepentingan harus menjadi bagian dari keseharian organisasi. Hal tersebut dinilai penting untuk menciptakan lingkungan akademik dan kelembagaan yang sehat, sekaligus membangun kepercayaan terhadap institusi.

Kepengurusan baru juga dituntut menerjemahkan pesan tersebut ke dalam program kerja yang nyata dan terukur. Peningkatan mutu pendidikan, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, pembenahan sistem manajemen, serta penguatan budaya akademik menjadi sejumlah agenda yang harus mendapat perhatian.

Dengan pembagian tugas yang jelas, kepemimpinan yang efektif, dan kolaborasi seluruh elemen, STIKes Yarsi Pontianak diharapkan mampu menjawab tantangan dunia pendidikan tinggi kesehatan yang semakin kompetitif.

Pergantian kepengurusan menjadi titik awal untuk melangkah lebih baik. Dukungan Yayasan YARSI Pontianak dan sinergi seluruh sivitas akademika diharapkan menjadi kekuatan dalam mendorong STIKes Yarsi Pontianak tumbuh sebagai institusi pendidikan kesehatan yang unggul, profesional, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.