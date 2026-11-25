PONTIANAK POST – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat terus memperkokoh sinergi lintas institusi bersama Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat guna meningkatkan efektivitas mekanisme pemanggilan Notaris oleh Aparat Penegak Hukum (APH). Komitmen tersebut diwujudkan melalui agenda koordinasi dan audiensi resmi yang digelar di Markas Polda Kalimantan Barat, Pontianak, pada Selasa (24/11).

Dalam pertemuan strategis tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, hadir didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Sekretaris Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW), serta Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda. Rombongan Kanwil Kemenkum Kalbar diterima langsung oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kalbar, Kombes Pol. Raswin B. Sirait, yang turut didampingi oleh Direktur Pengamanan Objek Vital Polda Kalbar.

Forum diskusi secara khusus membedah tata cara permohonan persetujuan pemanggilan Notaris sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), terutama menyangkut perbedaan penanganan permohonan pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Penyelarasan persepsi ini dinilai krusial agar kebutuhan APH dalam kelancaran proses penegakan hukum tetap berjalan selaras dengan perlindungan hukum terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan jabatan Notaris sesuai regulasi yang berlaku.

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Berdasarkan hasil pembahasan bersama, kedua instansi menyepakati bahwa permohonan pemanggilan Notaris yang berada pada tahap penyidikan akan diproses melalui mekanisme pemeriksaan oleh MKNW sesuai ketentuan perundang-undangan. Sementara itu, untuk permohonan pemanggilan yang masih berada pada tahap penyelidikan, tindak lanjutnya dilakukan melalui penyampaian surat jawaban resmi kepada pihak APH.

Kepala Kanwil Kemenkum Kalbar, Jonny Pesta Simamora, menegaskan bahwa komunikasi dan koordinasi yang intensif antarinstansi sangat diperlukan untuk membangun kesamaan pemahaman sekaligus memastikan seluruh prosedur pemanggilan Notaris berjalan di atas koridor hukum yang tepat.

Advertisement “Kanwil Kemenkum Kalbar berkomitmen memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum agar proses penegakan hukum dapat berjalan efektif tanpa mengabaikan perlindungan terhadap jabatan dan kewenangan Notaris. Kesamaan pemahaman mengenai prosedur ini penting untuk mewujudkan kepastian hukum dan akuntabilitas,” ujar Jonny.

Selain menyepakati mekanisme prosedural, Kanwil Kemenkum Kalbar bersama Polda Kalbar turut mematangkan rencana pengembangan aplikasi permohonan pemanggilan Notaris secara elektronik. Inovasi digital tersebut dirancang untuk mempermudah pengajuan permohonan dari jajaran APH, menghadirkan fitur analisis awal berkas, serta mengakselerasi proses tindak lanjut melalui MKNW secara terintegrasi.