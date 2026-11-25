PONTIANAK POST – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat terus membuka ruang koordinasi dan penjajakan kerja sama strategis dengan sektor perbankan guna menunjang tata kelola keuangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan pegawai. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penerimaan audiensi jajaran Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Abdurrahman Pontianak di Kantor Wilayah Kemenkum Kalbar, Pontianak, pada Selasa (24/11).

Dalam pertemuan kelembagaan tersebut, Kepala Kanwil Kemenkum Kalbar, Jonny Pesta Simamora, hadir didampingi Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Analis SDM dan Aparatur Ahli Madya, serta Tim Kerja Pengelola Keuangan. Rombongan BSI KC Abdurrahman Pontianak yang dipimpin langsung oleh Branch Manager beserta jajaran disambut hangat dalam suasana dialogis dan konstruktif.

Agenda audiensi ini menjadi sarana mempererat silaturahmi kelembagaan sekaligus membedah berbagai potensi sinergi layanan perbankan syariah di lingkungan satuan kerja. Sejumlah poin yang dibahas meliputi optimalisasi pengelolaan rekening operasional satuan kerja, fasilitas pembayaran gaji (payroll), penguatan literasi keuangan syariah, hingga kemudahan akses produk pembiayaan bagi kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).

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Menanggapi tawaran kolaborasi tersebut, Jonny Pesta Simamora menyambut baik inisiatif pihak BSI, sembari menegaskan bahwa setiap penjajakan kerja sama wajib mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan mutlak terhadap regulasi pengelolaan keuangan negara.

“Kanwil Kemenkum Kalbar terbuka terhadap sinergi yang memberikan manfaat bagi organisasi dan pegawai. Namun, setiap bentuk kerja sama harus melalui kajian yang tepat serta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tata kelola keuangan tetap transparan dan akuntabel,” ujar Jonny.

Advertisement Sebagai langkah tindak lanjut konkret, Tim Kerja Pengelola Keuangan bersama Bagian Tata Usaha dan Umum akan segera menginventarisasi serta mengkaji secara mendalam ragam skema layanan yang ditawarkan agar selaras dengan aturan pengelolaan keuangan satuan kerja. Koordinasi lanjutan juga akan diagendakan apabila diperlukan sesi sosialisasi layanan perbankan syariah bagi seluruh jajaran pegawai.