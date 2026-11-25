PONTIANAK POST – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat terus memperkuat sinergi lintas instansi guna memperluas akses legalitas usaha sekaligus mendorong peningkatan kapasitas pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Komitmen tersebut diwujudkan melalui agenda koordinasi bersama Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat yang berlangsung di kantor dinas setempat pada Selasa (24/11).

Pertemuan strategis yang dihadiri oleh jajaran Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Kalbar bersama perwakilan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah tersebut memfokuskan pembahasan pada strategi penyelarasan pendataan UMKM, akselerasi pendaftaran legalitas Perseroan Perorangan, serta penguatan program pembinaan dan pemberdayaan pelaku usaha di daerah.

Dalam sesi diskusi interaktif, kedua pihak membedah berbagai tantangan riil yang kerap dihadapi para pelaku UMKM di lapangan, mulai dari dominasi struktur usaha berskala mikro, keterbatasan pemanfaatan teknologi digital, tata kelola keuangan dan rantai pasok bahan baku, hingga pemahaman mengenai aspek perpajakan. Menyikapi hal itu, skema Perseroan Perorangan diperkenalkan sebagai solusi legalitas badan usaha yang proses pendiriannya tergolong mudah dan terjangkau, sekaligus menghadirkan kepastian hukum serta pemisahan aset antara harta pribadi dan kekayaan perusahaan.

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Secara terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menegaskan bahwa perluasan kepemilikan legalitas usaha merupakan pijakan krusial untuk membuka peluang pengembangan UMKM agar semakin kredibel dan berdaya saing tinggi.

“Kanwil Kemenkum Kalbar berkomitmen mendorong semakin banyak pelaku UMKM memperoleh legalitas usaha melalui Perseroan Perorangan. Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, kami ingin memastikan pelaku usaha tidak hanya memahami pentingnya legalitas, tetapi juga mendapatkan akses informasi dan pendampingan untuk mengembangkan usahanya,” ujar Jonny.

Advertisement Sebagai bentuk tindak lanjut konkret di lapangan, kedua instansi mengidentifikasi sejumlah peluang kolaborasi, meliputi penyelenggaraan sosialisasi bersama, penyediaan materi serta video edukasi interaktif, pemanfaatan jejaring komunitas maupun asosiasi UMKM, hingga pendampingan teknis pendaftaran Perseroan Perorangan. Koordinasi lanjutan juga akan segera digulirkan guna memetakan basis data UMKM binaan dan menyinkronkan agenda pembinaan secara terpadu.