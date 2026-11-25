PONTIANAK POST – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat terus memperluas akses keadilan bagi masyarakat hingga ke tingkat akar rumput melalui pembinaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa dan Kelurahan. Upaya strategis tersebut diwujudkan melalui kegiatan penyuluhan dan pembinaan bagi perangkat Posbankum dari delapan kabupaten dan kota di Kalimantan Barat yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (25/11).

Kegiatan peningkatan kapasitas ini dibuka secara resmi oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Kalbar, Lanang Dwi Kurniawan. Dalam sambutannya, ia mengapresiasi dedikasi perangkat Posbankum yang selama ini berperan sebagai garda terdepan dalam membantu warga memperoleh akses informasi serta layanan hukum langsung di lingkungan desa maupun kelurahan.

Memasuki sesi pemaparan materi, Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Kalbar, Annasya Pratiwi dan Defi Yustika Sari, membedah dua fokus utama bagi peserta. Pembahasan pertama mencakup aspek teknis penginputan laporan layanan Posbankum melalui laman resmi posbankum.kemenkum.go.id/form mulai dari tahapan pengisian data, penyimpanan nomor referensi, hingga tata cara pembuatan dan pengunggahan video simulasi praktik mediasi bagi peserta Peacemaker Training.

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Selain penguatan administrasi pelaporan, para peserta juga dibekali pemahaman mendalam mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Materi hukum keluarga ini mengupas tuntas persyaratan sah perkawinan, urgensi pencatatan perkawinan, mekanisme pembatalan perkawinan, hingga dampak serta akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan negara terhadap status hukum pasangan, anak, dan harta bersama.

Secara terpisah, Kepala Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menegaskan bahwa penguatan kompetensi perangkat Posbankum merupakan langkah krusial untuk memangkas jarak antara layanan bantuan hukum dengan kebutuhan masyarakat di daerah.

Advertisement “Posbankum harus menjadi sarana yang mudah dijangkau masyarakat untuk memperoleh informasi, konsultasi, dan pendampingan hukum. Karena itu, Kanwil Kemenkum Kalbar terus mendorong peningkatan kompetensi perangkat Posbankum agar pelayanan yang diberikan semakin berkualitas, tepat, dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Sesi pembinaan berlangsung dinamis dan interaktif dengan tingginya antusiasme peserta yang aktif mengajukan beragam pertanyaan terkait kasus hukum di wilayah masing-masing. Sebagai langkah tindak lanjut, Kanwil Kemenkum Kalbar akan melaksanakan pembinaan secara berkesinambungan, memantau pelaporan layanan secara berkala, serta mendorong perangkat Posbankum segera menyampaikan laporan dan mengunggah video praktik mediasi sesuai petunjuk teknis.