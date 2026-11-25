PONTIANAK POST – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat terus mengawal peningkatan kualitas produk hukum di daerah guna menopang efisiensi birokrasi dan pengelolaan keuangan yang akuntabel. Komitmen tersebut diwujudkan melalui fasilitasi pengharmonisasian Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Sintang tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2027 yang dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkum Kalbar, Jonny Pesta Simamora, di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah, Pontianak, pada Selasa (24/11).

Dalam arahannya, Jonny menegaskan bahwa Analisis Standar Belanja (ASB) memegang peran vital sebagai pedoman baku untuk menilai kewajaran beban kerja serta biaya kegiatan pada setiap perangkat daerah. Dengan adanya tolok ukur yang jelas dan terukur, proses perencanaan maupun penganggaran daerah diharapkan berjalan jauh lebih efisien, efektif, serta berorientasi penuh pada pencapaian kinerja pembangunan.

“Kanwil Kemenkum Kalbar berkomitmen memastikan setiap rancangan produk hukum daerah disusun secara harmonis, memiliki landasan hukum yang tepat, dan dapat diterapkan. Pengaturan Analisis Standar Belanja ini diharapkan mampu mendorong pengelolaan anggaran yang lebih terukur, transparan, dan akuntabel,” ujar Jonny.

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Dalam forum pembahasan tersebut, Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sintang, Christoporus Tri Suharyanto, memaparkan urgensi penyusunan regulasi ini sebagai acuan kewajaran belanja sekaligus instrumen pengendalian anggaran daerah. Selain menjamin rasionalitas pembiayaan, beleid ini juga dirancang untuk mempererat keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan capaian kinerja perangkat daerah, sekaligus mendukung integrasi sistem bersama Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI).

Memasuki sesi bedah substansi, Tim Kerja II Kanwil Kemenkum Kalbar melalui Ruth Retnowati Anggrailina Sihombing memandu penelaahan mendalam terhadap materi muatan serta teknik penyusunan peraturan. Sejumlah poin penyempurnaan pun disepakati bersama, mulai dari penyesuaian konsiderans, penegasan tujuan pengaturan, kejelasan volume kegiatan dan koefisien variabel, hingga perlunya verifikasi ASB fisik bersama instansi teknis terkait.

Advertisement Lebih jauh, tim perancang bersama pemrakarsa turut mencermati aspek proporsionalitas pembiayaan dengan mempertimbangkan perbedaan karakteristik kondisi geografis, akses transportasi, serta tingkat kemahalan biaya mobilisasi material di berbagai wilayah Kabupaten Sintang agar regulasi tersebut benar-benar aplikatif saat diterapkan.