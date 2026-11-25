PONTIANAK POST – Pemerintah meminta bantuan TNI untuk mempercepat pembukaan jalan perbatasan Kalimantan. Dari total rencana pembangunan sepanjang 2.300 kilometer, sekitar 1.600 kilometer di antaranya masih belum terbuka. Pekerjaan ditargetkan tuntas paling lambat pada akhir 2028.

Kondisi tersebut menjadi tantangan besar bagi pembangunan konektivitas di kawasan perbatasan, termasuk Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia.

Advertisement Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, pihaknya telah meminta dukungan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin agar TNI terlibat dalam percepatan pekerjaan tersebut.

"Kita sudah mendapatkan arahan Presiden untuk menyelesaikan Kalimantan Border sekitar 2.300 kilometer. Ini pekerjaan yang berat, karena masih ada sekitar 1.600 kilometer yang belum terbuka," kata Dody di Jakarta, Rabu (25/11).

Menurut dia, kondisi geografis dan medan yang sulit, termasuk kawasan hutan yang harus ditembus, menjadi kendala utama. Karena itu, pemerintah membutuhkan dukungan TNI untuk mempercepat pembukaan akses, terutama pada segmen yang sulit dikerjakan dengan kemampuan sipil.

Advertisement "Kalau hanya mengandalkan kemampuan sipil, tentu tantangannya sangat besar," ujarnya.

Dody menyebut, target penyelesaian jalan perbatasan paling lambat akhir 2028 sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Skema pelibatan TNI akan dibahas lebih lanjut bersama Kementerian Pertahanan dengan mempertimbangkan kebutuhan teknis dan tahapan pekerjaan.

Jalan perbatasan Kalimantan membentang melintasi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Pembangunannya menjadi prioritas pemerintah untuk membuka keterisolasian kawasan terdepan, memperkuat konektivitas ant wilayah, sekaligus mendukung pengamanan wilayah kedaulatan Indonesia.

Bagi Kalimantan Barat, percepatan pembangunan ini penting untuk memperkuat akses masyarakat di kawasan perbatasan dengan pusat pelayanan dan kegiatan ekonomi. Jalan yang terbuka diharapkan tidak hanya memudahkan mobilitas, tetapi juga memperlancar distribusi barang dan jasa di wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan infrastruktur.