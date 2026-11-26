PONTIANAK POST – Perguruan Laskar Alfakar Khatulistiwa Indonesia melantik kepengurusan Kecamatan Pontianak Barat dan Pontianak Selatan di Jalan Apel, Pontianak Barat, Minggu (22/11/2026) malam. Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya memperluas jaringan organisasi hingga 14 kabupaten dan kota di Kalimantan Barat.

Kepengurusan kedua kecamatan tersebut dilantik langsung Guru Besar Perguruan Alfakar Khatulistiwa Indonesia Kalbar, Daeng Edy Thamrin Achmad, selepas salat Isya. Kegiatan dihadiri keluarga besar Alfakar dan sejumlah tokoh masyarakat.

Advertisement Daeng Edy mengatakan, organisasi tersebut ingin berperan dalam menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat Kalbar. "Alfakar diharapkan menjadi wadah yang mendorong kehidupan masyarakat yang damai tanpa membedakan suku, etnis, maupun agama," ujarnya.

Ia menyebut, pelantikan pengurus di kecamatan lain di Kota Pontianak juga akan dilakukan dalam waktu dekat. Susunan kepengurusan di sejumlah kecamatan tersebut telah disiapkan dan tinggal menunggu jadwal pelantikan.

Menurutnya, penguatan kepengurusan di tingkat kecamatan merupakan bagian dari target memperluas jaringan Alfakar hingga seluruh 14 kabupaten dan kota di Kalbar.

Advertisement Pengamat ekonomi dan sosial kemasyarakatan Kalbar, Andreas Acui Simanjaya, mengapresiasi pelantikan tersebut. "Kami mendukung upaya menjadikan Alfakar sebagai organisasi kemasyarakatan yang mengedepankan persatuan dan perdamaian," sebutnya.

Acui mengajak seluruh anggota Alfakar menjadi agen perdamaian serta menjaga kerukunan antaretnis dan antarumat beragama. Ia juga menekankan pentingnya keberanian membela kebenaran dan membantu masyarakat yang tertindas tanpa membedakan latar belakang.

Sementara itu, Ketua Tim Hukum Alfakar Khatulistiwa Indonesia, Effendi, SE., SH., mengatakan persyaratan administrasi organisasi telah dipenuhi. Menurutnya, Alfakar telah mengantongi pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM serta terdaftar di Biro Organisasi Provinsi Kalbar dan masing-masing kabupaten/kota.