PONTIANAK POST – Dekranasda Provinsi Kalimantan Barat mendorong perajin dan pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) meningkatkan kualitas produk kriya dan wastra agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Penguatan desain, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), serta pemanfaatan pemasaran digital dinilai penting untuk mengembangkan produk kerajinan daerah.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Dekranasda Provinsi Kalbar, Ny. Donata Krisantus, saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Promosi, Pemasaran, dan Kualitas Produk Kerajinan Kriya dan Wastra bagi perajin Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya di Aula Gedung Dekranasda Provinsi Kalbar, Rabu (25/11/2026).

Kegiatan tersebut diikuti perajin dan pelaku IKM dari kedua daerah. Donata mengatakan, Kalimantan Barat memiliki potensi kerajinan yang besar, didukung kekayaan budaya, kreativitas masyarakat, dan ketersediaan bahan baku lokal.

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Namun, keunikan produk saja tidak cukup untuk memenangkan persaingan pasar. Produk kerajinan dan wastra juga harus didukung kualitas, desain, kemasan, legalitas, perlindungan HKI, serta standardisasi yang memadai.

“Produk kita harus mampu bersaing dari sisi mutu, desain, kemasan, legalitas, Hak Kekayaan Intelektual atau HKI, serta standardisasi,” pesannya.

Advertisement Donata menilai, bimtek tersebut menjadi kesempatan bagi perajin untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengembangkan usaha. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah perlindungan HKI terhadap ide, desain, merek, dan inovasi yang dihasilkan pelaku usaha.

“Jangan sampai karya masyarakat Kalbar justru dikembangkan dan dimanfaatkan oleh pihak lain karena kita terlambat melindunginya,” tegasnya.

Selain meningkatkan kualitas produk, Donata mendorong perajin dan pelaku IKM memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas pemasaran. Media sosial, lokapasar (marketplace), dan katalog digital dapat digunakan untuk memperkenalkan produk kepada konsumen di luar Kalbar.

“Digitalisasi membuka peluang yang sangat luas. Para perajin dan pelaku IKM perlu memanfaatkan media sosial, marketplace, katalog digital, serta berbagai platform pemasaran lainnya untuk memperkenalkan produknya kepada konsumen yang lebih luas,” terangnya.

Menurutnya, pemasaran digital perlu diimbangi dengan keikutsertaan dalam pameran, business matching, dan temu usaha. Perajin juga perlu membangun jejaring dengan calon pembeli, distributor, perbankan, dan pelaku dunia usaha untuk membuka peluang kerja sama serta memperluas akses pasar.