Rp4,1 Triliun untuk Belanja Operasi, Belanja Modal Kalbar 2027 Hanya Rp499 Miliar, Fraksi NKP Soroti Besarnya Anggaran Operasional.

PONTIANAK POST – Struktur belanja dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2027 menjadi perhatian Fraksi Nurani Keadilan Pembangunan (NKP) DPRD Kalbar. Pasalnya, dari total belanja daerah sebesar Rp5,8 triliun, alokasi belanja modal hanya mencapai Rp499,036 miliar atau sekitar 8,60 persen. Sebaliknya, belanja operasi mencapai Rp4,193 triliun. Di dalamnya terdapat belanja pegawai sebesar Rp2,061 triliun dan belanja barang dan jasa sebesar Rp1,983 triliun.

Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian serius pemerintah provinsi, terutama dalam memastikan anggaran daerah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Advertisement Pandangan itu disampaikan Juru Bicara Fraksi NKP DPRD Kalbar, H. Ghulan Raziq, ST, saat membacakan pendapat akhir fraksi terhadap RAPBD Kalbar 2027 dalam rapat paripurna DPRD Kalbar, 23 November 2026.

Dalam pandangannya, Fraksi NKP menegaskan bahwa APBD tidak semestinya hanya dinilai berdasarkan besarnya angka anggaran maupun jumlah dana yang dibelanjakan pemerintah. "Rancangan APBD 2027 ini hendaknya tidak hanya dilihat dalam hitungan angka semata. Bukan kita hanya menghitung berapa besar dana yang dibelanjakan pemerintah, tetapi hitunglah berapa banyak persoalan rakyat yang berhasil diselesaikan melalui dana tersebut," demikian pandangan Fraksi NKP.

Advertisement Fraksi NKP menilai, besarnya belanja operasional tidak boleh mengurangi ruang fiskal untuk pembangunan yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat.

Karena itu, pemerintah provinsi diminta mengevaluasi efektivitas belanja operasi, meningkatkan kualitas belanja modal, serta memastikan setiap program dan kegiatan memiliki keluaran dan manfaat yang terukur.

Berdasarkan laporan Badan Anggaran DPRD Kalbar, pendapatan daerah 2027 direncanakan sebesar Rp5,750 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp5,8 triliun. Dengan demikian, terdapat defisit anggaran sebesar Rp50 miliar.

Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp3,283 triliun atau 57,09 persen, transfer pemerintah pusat Rp2,465 triliun atau 42,86 persen, serta hibah sebesar 0,05 persen.

Meski PAD telah menjadi sumber utama pendapatan daerah, Fraksi NKP mengingatkan bahwa ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat masih cukup signifikan.