PONTIANAK POST – Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPRD Kalimantan Barat melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan PT Pertamina Patra Niaga dan sejumlah perusahaan pemegang izin Wajib Pungut (WAPU) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

Dari hasil pemeriksaan sementara, data penjualan dan penyetoran pajak PBBKB oleh perusahaan distributor bahan bakar minyak (BBM) di Kalimantan Barat dinyatakan sesuai dengan data realisasi yang dihimpun Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalbar.

Ketua Pansus Optimalisasi PAD Kalbar, Agus Sudarmansyah, mengatakan terdapat 14 perusahaan yang memiliki izin WAPU di Kalbar, termasuk Pertamina. Namun, dari jumlah tersebut, hanya 11 perusahaan yang sudah aktif beroperasi dan melakukan penyetoran pajak PBBKB.

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Sementara tiga perusahaan lainnya diketahui telah memiliki izin, tetapi belum menjalankan kegiatan operasional. "Dari 14 WAPU yang ada di Kalimantan Barat, yang aktif hanya 11, artinya yang menyetorkan PBBKB. Sementara tiga lainnya belum beroperasi," jelas Agus.

Ia menerangkan, perusahaan distributor BBM memiliki status Izin Niaga Usaha (INU). Sebagian perusahaan tersebut berkantor pusat di Jakarta, sedangkan lainnya beroperasi di daerah. Perusahaan yang memegang izin WAPU berkewajiban memungut dan menyetorkan PBBKB dari penjualan bahan bakar minyak.

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Dalam RDP tersebut, Agus juga meluruskan pemahaman mengenai mekanisme pembayaran PBBKB. Menurutnya, pajak tersebut bukan menjadi kewajiban SPBU saat konsumen membeli BBM, melainkan telah dipungut pada tingkat distributor ketika BBM keluar dari depot.

Ia mencontohkan mekanisme di Pertamina. Ketika BBM keluar dari depot untuk didistribusikan ke wilayah Kalimantan Barat, pajak PBBKB sudah diperhitungkan dan dipotong dalam transaksi tersebut.

Dengan demikian, ketika SPBU mengambil jatah BBM berdasarkan delivery order (DO), komponen pajak sudah termasuk dalam harga yang dibayarkan. "Jadi kita luruskan persepsi, pajak PBBKB itu bukan SPBU yang bayar. Ketika minyak keluar dari depot Pertamina yang masuk ke Kalbar, pajaknya sudah dipotong," tegas Ketua Fraksi Partai PDI Perjuangan DPRD Kalbar ini.

Mekanisme serupa juga berlaku bagi perusahaan distributor lainnya yang memiliki izin WAPU. Agus menjelaskan, untuk BBM bersubsidi, penyalurannya melalui Pertamina dan sebagian melalui AKR. Sementara perusahaan pemegang izin niaga lainnya pada umumnya mendistribusikan BBM untuk kebutuhan industri atau non-subsidi.

Pansus Belum Temukan Indikasi Penyimpangan

Agus mengungkapkan, pihaknya telah melakukan pencocokan data keterangan perusahaan dengan data realisasi penjualan dan setoran pajak yang dimiliki Bapenda Kalbar.