PONTIANAK POST – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama DPRD Kalbar menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 dengan target pendapatan daerah sebesar Rp5,75 triliun dan alokasi belanja Rp5,80 triliun.

Persetujuan bersama tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara antara Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan dan pimpinan DPRD Kalbar dalam Rapat Paripurna di Ruang Balairungsari, Kantor DPRD Kalbar, Selasa (24/11/2026).

Dalam pendapat akhirnya, Ria Norsan menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kalbar atas kerja sama serta masukan selama proses pembahasan APBD 2027. Menurutnya, perbedaan pandangan, kritik, dan saran merupakan bagian dari proses demokrasi dalam merumuskan kebijakan anggaran yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.

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Norsan menjelaskan, pembahasan APBD 2027 telah melalui sejumlah tahapan, mulai dari pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), penyampaian Nota Keuangan beserta dokumen pendukung, hingga pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD.

Penyusunan anggaran tersebut juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 serta diselaraskan dengan arah kebijakan dan sasaran pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kalbar 2027.

Advertisement Berdasarkan struktur APBD yang disampaikan gubernur, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp5.750.795.479.920 atau sekitar Rp5,75 triliun. Sementara itu, belanja daerah dialokasikan sebesar Rp5.800.795.479.920 atau sekitar Rp5,80 triliun.

Untuk pembiayaan daerah, penerimaan direncanakan sebesar Rp100 miliar, sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp50 miliar. Dana tersebut dialokasikan untuk penyertaan modal daerah pada PT Bank Kalbar.

Norsan menegaskan, penyusunan APBD 2027 memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta prinsip pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab. Setiap alokasi anggaran harus digunakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran agar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Penganggaran juga dilakukan dengan pendekatan berbasis kinerja serta memperhatikan keselarasan prioritas pembangunan nasional dan daerah. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan diharapkan memiliki target yang jelas dan hasil yang terukur.

“Seluruh proses perencanaan dan penganggaran APBD Tahun Anggaran 2027 juga telah dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) sebagai upaya mewujudkan tata kelola penganggaran yang terintegrasi, tertib, transparan, dan akuntabel,” jelasnya.