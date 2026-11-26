PONTIANAK POST – Pemerataan akses listrik hingga wilayah pedalaman dan perbatasan Kalimantan Barat masih menghadapi sejumlah kendala, terutama persoalan perizinan kawasan hutan dan keterbatasan infrastruktur menuju desa-desa terpencil.

Anggota Komisi XII DPR RI dari Daerah Pemilihan Kalimantan Barat II, Gulam Mohammad Sharon, mengungkapkan, pada 2026 terdapat lebih dari 100 desa di Kalimantan Barat yang masuk dalam program pemasangan jaringan listrik. Namun, sejumlah lokasi belum dapat direalisasikan karena terkendala perizinan.

Menurutnya, desa-desa yang berada di dalam kawasan hutan membutuhkan proses perizinan khusus hingga ke Kementerian Kehutanan, termasuk izin pinjam pakai kawasan hutan. Persoalan perizinan juga muncul apabila jalur pemasangan jaringan listrik melewati jalan nasional maupun kawasan sungai.

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"Totalnya lebih dari 100 desa. Cuma ada kendala, beberapa desa masuk dalam kawasan hutan. Perizinannya agak sedikit rumit karena harus sampai ke Kementerian Kehutanan, termasuk izin pinjam pakai kawasan hutan," ungkap Gulam yang juga menjabat Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI.

Ia mengatakan, berbagai kendala tersebut saat ini masih dalam proses penyelesaian. Karena itu, jumlah desa yang dapat direalisasikan pada 2027 belum bisa dipastikan. Meski demikian, Gulam berharap persoalan perizinan dapat segera diselesaikan sehingga program pemerataan listrik bisa berjalan lebih cepat.

Ia mengingatkan, target Presiden adalah seluruh desa di Indonesia sudah mendapatkan akses listrik pada 2029.

Advertisement Dalam kapasitasnya sebagai anggota Komisi XII DPR RI, Gulam mengaku telah berkoordinasi dengan Menteri terkait agar proses perizinan untuk desa-desa yang sudah tercatat secara administratif di Kementerian Dalam Negeri tidak dipersulit.

"Ini hak warga negara untuk menikmati fasilitas negara. Walaupun terkadang ada desa atau dusun yang jumlah kepala keluarganya hanya sekitar 50, mereka tetap harus mendapatkan perhatian," tegas politisi Nasdem Kalbar ini.

PLTS Komunal Jadi Solusi Wilayah 3T

Selain memperluas jaringan listrik konvensional, pemerintah juga menyiapkan alternatif melalui program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Gulam mencontohkan sejumlah wilayah di Kabupaten Kayong Utara, termasuk kawasan kepulauan seperti Pelapis, yang memiliki tantangan geografis dalam penyediaan listrik.

Menurutnya, pembangunan jaringan listrik melalui pemasangan tiang tidak selalu memungkinkan di wilayah kepulauan dan daerah yang sulit dijangkau.