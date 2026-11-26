PONTIANAK POST – Kalimantan Barat kembali menjadi jalur yang disorot dalam pengungkapan peredaran narkotika lintas wilayah.

Dalam dua operasi pada Minggu, 22 November 2026, Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar menggagalkan pengiriman 31,84 kilogram sabu-sabu dan 4.987 butir pil ekstasi di Pontianak dan Kabupaten Sanggau.

Dua lokasi penindakan itu memperlihatkan pola pergerakan narkotika yang berbeda. Di Pontianak, polisi menemukan sekitar 10 kilogram sabu yang dibawa seorang pria.

Advertisement Sementara di Sanggau, puluhan kilogram sabu dan ribuan ekstasi ditemukan dalam bagasi bus Damri tujuan Palangka Raya.

Direktur Reserse Narkoba Polda Kalbar Kombes Pol Prasetyo Adhi Wibowo mengungkapkan, narkotika tersebut diduga berasal dari Malaysia dan masuk melalui Pontianak sebelum dikirim menuju Kalimantan Tengah.

Advertisement “Untuk barang yang akan dikirim ke Provinsi Kalimantan Tengah, barang berasal dari Pontianak, namun sumber barangnya berasal dari Malaysia,” katanya dikutip dari Antara (25/11).

Pontianak Utara, 10 Kilogram Sabu Diamankan

Pengungkapan pertama berlangsung sekitar pukul 10.20 WIB di Jalan 28 Oktober, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara. Petugas menangkap seorang pria berinisial D yang sedang mengendarai sepeda motor.

“Pengungkapan pertama dilakukan pada hari Minggu (22/11) sekitar pukul 10.20 WIB di Jalan 28 Oktober, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara. Petugas menangkap seorang pria berinisial D yang sedang mengendarai sepeda motor,” ungkap Direktur Reserse Narkoba Polda Kalbar Komisaris Besar Polisi Prasetyo Adhi Wibowo.

Dari penggeledahan, polisi menemukan dua tas berisi sembilan bungkus sabu bermerek Qing Shan dengan berat 9.000,53 gram. Satu bungkus lainnya seberat 1.001,07 gram disimpan dalam tas belanja.

Total barang bukti dari penindakan di Pontianak mencapai 10.001,60 gram atau sekitar 10 kilogram sabu.