Penandatanganan Framework Agreement antara China Railway Engineering Corporation (CREC) dan PT Nusa Investama Utama (NIU) yang menjadi langkah awal dalam merealisasikan rencana kereta Trans-Kalimantan, Rabu (25/11) di Jakarta. (Kemenhub)

Advertisement PONTIANAK POST - Rencana pembangunan kereta api Trans-Kalimantan mulai memasuki tahap awal melalui kerja sama Indonesia-Tiongkok. Selain pembangunan jalur ganda sepanjang 162 kilometer di Kalimantan Timur, perkembangan ini juga membuka perhatian terhadap rencana konektivitas Kalimantan Barat, termasuk koridor Pontianak–Mempawah–Singkawang hingga Sambas.

Kerja sama pembangunan kereta api tersebut ditandai dengan penandatanganan Framework Agreement antara China Railway Engineering Corporation (CREC) dan PT Nusa Investama Utama (NIU) di Jakarta, Rabu (25/11).

Kesepakatan ini menjadi langkah awal pengembangan jaringan kereta api yang diharapkan dapat memperkuat konektivitas, menekan biaya logistik, dan meningkatkan mobilitas masyarakat di Kalimantan.

Advertisement Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan pengembangan jaringan perkeretaapian di luar Pulau Jawa merupakan salah satu prioritas pemerintah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Penandatanganan kerangka kerja sama antara China Railway Engineering Corporation (CREC) dan PT Nusa Investama Utama hari ini merupakan langkah awal yang penting dalam pengembangan jaringan perkeretaapian di Pulau Kalimantan,” ujar Dudy saat menyaksikan penandatanganan kerja sama tersebut.

Jalur Kereta Api Kalimantan Timur Disiapkan untuk Angkutan Batu Bara

Dalam rencana pengembangan awal, proyek tersebut mencakup pembangunan jalur ganda sepanjang 162 kilometer di Kalimantan Timur.

Jalur itu dirancang untuk mendukung angkutan batu bara dengan kapasitas awal 100 juta ton per tahun. Kapasitas tersebut berpotensi meningkat hingga 200 juta ton per tahun.

Pengembangan ini diharapkan meningkatkan efisiensi distribusi komoditas dan memperkuat konektivitas transportasi barang di Kalimantan Timur.

Namun, rencana jalur 162 kilometer tersebut merupakan bagian dari pengembangan awal di Kalimantan Timur. Belum ada keterangan bahwa lintasan tersebut sudah terhubung langsung dengan Kalimantan Barat.

Kalbar Masuk Pembahasan Pemutakhiran Masterplan Kereta Api Kalimantan

Peluang pengembangan jaringan kereta api di Kalimantan Barat juga memiliki landasan dalam perencanaan transportasi regional.

Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan pada 23 Juni 2026 membahas pendahuluan Studi Pemutakhiran Masterplan Jalur Kereta Api Pulau Kalimantan.

Studi tersebut melibatkan pemerintah provinsi di Kalimantan, Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), kementerian terkait, serta tim konsultan dan tenaga ahli.

Pemutakhiran masterplan dilakukan untuk meninjau arah pengembangan jaringan kereta api dengan mempertimbangkan perkembangan tata ruang, kebutuhan angkutan penumpang dan barang, serta aspirasi pemerintah daerah dan sektor swasta.

Dalam pembahasan tersebut, perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengusulkan verifikasi terhadap trase yang telah berubah akibat perkembangan kawasan.

Masukan tersebut menunjukkan perlunya penyesuaian rencana lintasan dengan kondisi wilayah terkini sebelum jaringan kereta api dikembangkan lebih lanjut.

Studi pemutakhiran itu juga mencakup analisis kebutuhan sarana dan prasarana untuk 20 tahun ke depan, kajian kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi, serta penyusunan alternatif pembiayaan di luar APBN.

Koridor Pontianak-Mempawah-Singkawang-Sambas Jadi Konteks Pengembangan Kalbar

Salah satu rencana yang relevan bagi Kalimantan Barat adalah pengembangan jalur kereta api di kawasan pesisir barat.

Dokumen perencanaan perkeretaapian sebelumnya mencantumkan koridor Pontianak–Mempawah–Singkawang–Sambas sebagai bagian dari pengembangan jaringan kereta api di Kalimantan.

Rencana tersebut juga berkaitan dengan pengembangan konektivitas menuju kawasan perbatasan negara.

Dalam dokumen tata ruang Kota Singkawang, koridor Pontianak–Sambas–Batas Negara tercantum sebagai rencana jaringan kereta api antarkota. Namun, penentuan trase definitif masih harus dilakukan melalui kajian dan persetujuan instansi terkait.

Dengan demikian, koridor tersebut belum dapat diperlakukan sebagai jalur yang sudah memasuki tahap pembangunan fisik.

Bagi Kalbar, pengembangan jalur ini berpotensi memperkuat hubungan transportasi antara Pontianak, Mempawah, Singkawang, dan Sambas. Konektivitas tersebut juga berpeluang mendukung mobilitas masyarakat, kegiatan perdagangan, serta distribusi komoditas antardaerah.

Rencana Kereta Api Pedalaman Kalbar Perlu Disinkronkan

Selain jalur pesisir, pengembangan jaringan perkeretaapian Kalimantan Barat juga berkaitan dengan konektivitas wilayah pedalaman.

Koridor Pontianak–Sanggau–Sintang–Putussibau dan konektivitas Sanggau menuju Palangka Raya merupakan bagian dari arah pengembangan jaringan yang tercantum dalam dokumen perencanaan tata ruang yang perlu diperhatikan dalam pemutakhiran masterplan.

Pengembangan jalur tersebut berpotensi memperluas akses transportasi antarkawasan, terutama bagi daerah yang memiliki aktivitas perdagangan dan produksi komoditas.

Namun, setiap koridor membutuhkan kajian tersendiri terkait kebutuhan angkutan, kondisi geografis, pembiayaan, serta dampak lingkungan.

Kementerian Perhubungan dalam pembahasan pemutakhiran masterplan juga menekankan pentingnya analisis kondisi geoteknik, pemetaan kawasan rawan bencana, dan perlindungan lingkungan hidup.

Pertimbangan tersebut menjadi penting karena karakteristik geografis Kalimantan memiliki tantangan tersendiri, termasuk kawasan gambut dan wilayah dengan kondisi tanah yang memerlukan penanganan khusus.

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Kemenhub Dorong Konektivitas Antarprovinsi di Kalimantan

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi berharap pengembangan proyek kereta api tidak hanya berorientasi pada kebutuhan angkutan komoditas di Kalimantan Timur.

Pemerintah juga mendorong perencanaan jaringan yang mempertimbangkan konektivitas menuju Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan provinsi lainnya.

“Dalam jangka panjang, saya berharap perencanaan proyek ini juga mempertimbangkan konektivitas jaringan menuju Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan provinsi lainnya di Pulau Kalimantan, sejalan dengan arah pengembangan Trans-Kalimantan Railway,” kata Dudy.

Harapan tersebut sejalan dengan pembahasan pemutakhiran masterplan yang melibatkan pemerintah daerah di seluruh Kalimantan.

Integrasi jaringan kereta api dengan pelabuhan, bandar udara, jalan nasional, dan kawasan industri juga menjadi bagian dari arah perencanaan Kementerian Perhubungan.

Manfaat bagi Masyarakat Menunggu Kepastian Perencanaan

Dudy menegaskan pengembangan proyek harus didasarkan pada kajian kelayakan yang komprehensif. Aspek tata ruang, lingkungan, keselamatan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan harus menjadi perhatian.

Selain manfaat ekonomi, pemerintah berharap investasi tersebut memberikan dampak langsung bagi masyarakat melalui penyediaan transportasi massal antarkota, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kompetensi tenaga kerja Indonesia, serta alih teknologi.

“Kementerian Perhubungan, melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian, siap mendukung proses penyiapan proyek ini sesuai dengan tugas dan kewenangannya,” tegas Dudy.

Penandatanganan kerja sama CREC dan PT NIU disaksikan Dudy Purwagandhi dan Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok untuk Indonesia Wang Lutong.

Turut hadir Perwakilan Pemerintah Tiongkok Bidang Ekonomi dan Perdagangan Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok Li Hongwei, Pimpinan Jhonlin Group sekaligus pemegang saham PT NIU Haji Andi Syamsuddin Arsyad, Pimpinan SSP Group sekaligus pemegang saham PT NIU Dewi Kam, serta Presiden CREC International Engineering Company Zhang Yongkang.

Dudy berharap kesepakatan tersebut segera ditindaklanjuti melalui perencanaan matang dan tahapan pelaksanaan yang terukur serta realistis.

Bagi Kalimantan Barat, perkembangan ini menjadi momentum untuk memperjelas posisi jaringan kereta api daerah dalam rencana konektivitas Pulau Kalimantan.