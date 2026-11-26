PONTIANAK POST – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Kalimantan Barat resmi membuka pendaftaran bakal calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) untuk 14 kabupaten/kota se-Kalimantan Barat menjelang pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) serentak.

Pendaftaran pengambilan dan pengembalian berkas bakal calon dijadwalkan berlangsung mulai 26 November hingga 2 Desember 2026. Seluruh proses pendaftaran dilayani setiap hari pukul 10.00 hingga 16.00 WIB di Kantor DPD Partai Demokrat Kalimantan Barat.

Ketua Steering Committee (SC) Muscab DPC Partai Demokrat se-Kalbar sekaligus Kepala Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPD Demokrat Kalbar, Andi Aswad, S.H., mengatakan pembukaan pendaftaran tersebut merupakan tahapan awal penjaringan calon pemimpin partai di tingkat kabupaten/kota.

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"Proses pengambilan dan pengembalian berkas bakal calon Ketua DPC dari 14 kabupaten/kota se-Kalimantan Barat dibuka setiap hari pada pukul 10.00 sampai 16.00 WIB di Kantor DPD Partai Demokrat Kalimantan Barat," ujar Andi Aswad.

Ia meminta seluruh kader yang berminat mengikuti proses pencalonan agar memperhatikan jadwal dan ketentuan yang telah ditetapkan panitia.

Advertisement Menurutnya, kepatuhan terhadap tahapan pendaftaran penting untuk memastikan proses penjaringan bakal calon berjalan tertib dan lancar.

Setelah proses penjaringan selesai, DPD Partai Demokrat Kalbar akan melanjutkan agenda dengan menggelar Muscab DPC serentak pada 5–7 Desember 2026 di Pontianak.

Forum tersebut menjadi momentum bagi kader untuk memilih ketua DPC melalui mekanisme organisasi sekaligus merumuskan arah kebijakan dan penguatan organisasi partai di masing-masing daerah.

Andi mengatakan, DPD Demokrat Kalbar mengajak seluruh pengurus dan kader terbaik partai untuk mempersiapkan diri serta berpartisipasi aktif dalam menyukseskan seluruh rangkaian kegiatan.

"DPD Partai Demokrat Kalimantan Barat mengimbau kepada seluruh pengurus dan kader-kader terbaik Partai Demokrat untuk mempersiapkan diri serta berpartisipasi aktif dalam menyukseskan setiap tahapan kegiatan ini," tambahnya.