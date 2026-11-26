PONTIANAK POST - Universitas Widya Dharma Pontianak (UWDP) resmi meluncurkan Google AI Learning Laboratory Center, Kamis (26/11). Kehadiran pusat pembelajaran Akal Imitasi (AI) ini menjadikan UWDP sebagai perguruan tinggi pertama di Kalimantan sekaligus di luar Pulau Jawa yang memiliki fasilitas tersebut.

Secara nasional, UWDP tercatat sebagai institusi pendidikan tinggi keempat yang menghadirkan Google AI Learning Center. Peluncuran fasilitas ini menjadi langkah strategis UWDP dalam mendukung transformasi pendidikan digital sekaligus mempersiapkan mahasiswa menghadapi perkembangan teknologi yang semakin pesat.

Melalui laboratorium tersebut, mahasiswa diharapkan dapat mengenal, mempelajari, dan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan untuk menunjang kegiatan akademik maupun pengembangan kompetensi.

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Rektor UWDP, Hadi Santoso, mengatakan kehadiran AI Learning Center di lingkungan kampus diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh mahasiswa. Menurutnya, keberadaan fasilitas ini bukan semata-mata untuk mengejar prestasi atau peringkat, melainkan bagaimana teknologi AI benar-benar memberikan manfaat bagi proses pendidikan.

Ia mengatakan, meskipun UWDP menjadi perguruan tinggi keempat di Indonesia yang memiliki fasilitas tersebut dan pertama di Kalimantan, pihak universitas lebih mengutamakan manfaat nyata yang dapat dirasakan mahasiswa.

Advertisement "Yang terpenting bukan angka, tetapi bagaimana kehadiran AI ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa. Kami berharap fasilitas ini dimanfaatkan dengan baik untuk mendukung proses pembelajaran," ujarnya.

Hadi juga mengingatkan mahasiswa agar tidak pernah berhenti belajar dan terus meningkatkan kemampuan diri. Menurutnya, perkembangan teknologi dan kebutuhan dunia kerja akan terus berubah sehingga mahasiswa harus mampu beradaptasi dengan berbagai kemajuan yang terjadi. "Jangan pernah merasa puas untuk belajar, karena masa depan selalu berkembang," pesannya.

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Sementara itu, Ketua Yayasan Widya Dharma Pontianak (YWDP), Polycarpus Widjaja Tandra, mengungkapkan kebanggaannya atas kehadiran Google AI Learning Laboratory Center di UWDP. Ia menilai pencapaian tersebut merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi, khususnya di Kalimantan Barat.

Polycarpus mengatakan, UWDP menjadi perguruan tinggi keempat di Indonesia sekaligus yang pertama di Kalimantan dan di luar Pulau Jawa yang menghadirkan fasilitas Google AI Learning Laboratory Center.

Keberadaan laboratorium tersebut memiliki makna lebih besar daripada sekadar penyediaan ruangan dengan perangkat komputer dan teknologi canggih.