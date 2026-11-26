PONTIANAK POST – Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Kalimantan Barat menyoroti persoalan serapan anggaran yang kerap menumpuk pada akhir tahun. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat diminta memperbaiki pola pengelolaan anggaran agar program pembangunan dapat berjalan tepat waktu dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Sorotan tersebut disampaikan Aleksander, Juru Bicara Fraksi Gerindra dalam Pendapat Akhir terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Kalbar Tahun Anggaran 2027 yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kalbar, Selasa (24/11).

Gerindra menilai, penyerapan anggaran yang terlambat tidak hanya menghambat pelaksanaan program prioritas, tetapi juga berpotensi memengaruhi penilaian pemerintah pusat terhadap kemampuan daerah dalam mengelola keuangan, termasuk terkait alokasi Transfer ke Daerah (TKD). "Karena itu, pemerintah provinsi diminta memastikan penyerapan anggaran berlangsung sesuai tahapan, tepat waktu, dan tepat sasaran," katanya.

Fraksi Gerindra juga meminta Pemprov Kalbar melakukan analisis terhadap berbagai persoalan yang menyebabkan keterlambatan serapan anggaran, sekaligus menyiapkan langkah penyelesaian dengan berkoordinasi bersama komisi-komisi terkait di DPRD.

Langkah tersebut dinilai penting agar persoalan serupa tidak terus berulang setiap tahun. Selain persoalan anggaran, Gerindra turut menyoroti ancaman bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah Kalimantan Barat memasuki musim penghujan setelah periode kemarau dan kebakaran hutan serta lahan (karhutla).

Advertisement Pemprov Kalbar diminta memperkuat langkah mitigasi, pencegahan, dan penanggulangan banjir, terutama di wilayah yang terdampak curah hujan tinggi. Dalam pendapat akhirnya, Gerindra juga mendorong pemerintah provinsi lebih aktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait sejumlah program prioritas nasional.

Di antaranya revitalisasi sekolah, pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2025 tentang Jalan Daerah (IJD), percepatan pembangunan kawasan swasembada pangan, energi dan air nasional berdasarkan Inpres Nomor 14 Tahun 2025, serta kejelasan tanggung jawab pembiayaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

RAPBD 2027 Capai Rp5,75 Triliun

Berdasarkan struktur Raperda APBD Kalbar 2027 yang dipaparkan dalam pendapat akhir tersebut, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp5,75 triliun. Sementara belanja daerah mencapai Rp5,80 triliun.

Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp3,28 triliun, pendapatan transfer pemerintah pusat Rp2,46 triliun, serta pendapatan hibah sekitar Rp2,60 miliar.

Adapun belanja daerah terdiri atas belanja operasi Rp4,19 triliun, belanja modal Rp499,03 miliar, belanja tidak terduga Rp25 miliar, dan belanja transfer Rp1,08 triliun.