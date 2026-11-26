PONTIANAK POST - Surat pernyataan dan kuitansi senilai Rp407.957.750 yang ditandatangani Hendri Saputra alias Alunk pada 15 Maret 2026 menjadi salah satu poin penting dalam sengketa yang dilaporkan Idawati. Kuasa hukum Idawati, Ruhermansyah, S.H., C.Med., menegaskan dokumen tersebut bukan surat penitipan uang, melainkan pengakuan tertulis atas kewajiban pembayaran.

Dalam klarifikasi tertulis, Rabu (25/11), Ruhermansyah menyebut Hendri menandatangani dokumen tersebut secara sadar. Isinya memuat kesanggupan mengembalikan uang sebesar Rp407.957.750 atau empat ratus tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah.

Advertisement Pembayaran dijanjikan paling lambat 30 April 2026. Namun, menurut kuasa hukum Idawati, hingga batas waktu tersebut terlewati, kewajiban pembayaran belum diselesaikan.

Ruhermansyah mengatakan dokumen itu telah diserahkan kepada penyidik sebagai salah satu bukti dalam penanganan perkara.

"Beradasarkan isi dan konteks pembuatannya, dokumen tersebut memuat pengakuan tertulis mengenai kewajiban pembayaran kepada pelapor, bukan semata-mata dokumen penitipan uang," tegasnya.

Advertisement Bantah Perkara Murni Wanprestasi

Ruhermansyah juga membantah perkara yang melibatkan kliennya hanya persoalan wanprestasi atau ingkar janji dalam hubungan bisnis.

Ia menjelaskan, perkara bermula dari transaksi pengadaan dan pemasokan material bangunan antara Idawati sebagai pemasok dengan Hendri untuk kepentingan proyek dan usaha yang dikelolanya.

Material tersebut disebut telah dipesan, dikirim, diterima, dan digunakan. Namun, dalam proses penagihan, muncul persoalan pembayaran.

Menurutnya, terdapat rangkaian komunikasi dan janji pembayaran yang berkaitan dengan arus kas usaha, pencairan kredit, akad perbankan, serta pembayaran proyek yang diklaim akan segera diterima Hendri.