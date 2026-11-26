PONTIANAK POST – Rencana penyaluran LPG 3 kilogram (kg) melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) berpotensi memperluas akses energi bersubsidi di Kalimantan Barat.

Namun, ada persoalan lokal yang perlu diselesaikan sebelum koperasi benar-benar menjadi andalan distribusi: keterbatasan transportasi, kapasitas penyaluran, hingga modal usaha.

Persoalan itu bukan sekadar perkiraan. Dinukil dari Antara (1/10/2025) Pertamina Patra Niaga pernah mengungkap bahwa ketersediaan LPG di Kalbar secara umum mencukupi, tetapi distribusi ke sejumlah wilayah masih terkendala transportasi.

Advertisement Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Achmad Muchtasyar menyampaikan hal tersebut saat peresmian Koperasi Desa Merah Putih di Desa Jeruju Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, 30 September 2025.

Kopdes Jeruju Besar Masih Terbatas Kapasitasnya

Advertisement Koperasi di Jeruju Besar menjadi gambaran nyata tantangan yang harus dihadapi. Kepala Desa Jeruju Besar sekaligus pembina koperasi, Nurhalijah, saat itu menyebut kemampuan penyaluran LPG 3 kg baru sekitar 100 hingga 200 tabung.

Jumlah tersebut masih di bawah kebutuhan anggota koperasi yang hampir mencapai 400 orang.

Keterbatasan modal menjadi salah satu kendala. Nurhalijah menyebut koperasi belum mendapatkan dukungan pinjaman dari pemerintah pusat maupun daerah.

Artinya, penambahan jumlah koperasi sebagai penyalur belum otomatis menjamin pasokan LPG bisa lebih dekat dan mudah dijangkau masyarakat. Koperasi juga harus memiliki modal dan kemampuan logistik yang memadai.

Cuaca Buruk Pernah Menghambat Pasokan di Singkawang

Tantangan distribusi juga terlihat di Singkawang. Masih merujuk sumber yang sama, pada Januari 2026, Pertamina menjelaskan kelangkaan LPG yang sempat terjadi bukan disebabkan kekurangan kuota, melainkan cuaca buruk yang menghambat kapal pengangkut bersandar dan membongkar muatan di depot.

Bahkan, pasokan LPG 3 kg untuk Singkawang saat itu ditambah 47 persen atau sekitar 26.826 tabung per hari.