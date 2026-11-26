PONTIANAK POST – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat (Kanwil Kemenkum Kalbar) mengikuti Pembekalan Pelatihan Juru Damai atau Peacemaker Training 2026 bagi kepala desa dan lurah. Kegiatan yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting pada Senin (23/11) tersebut bertujuan memperkuat kemampuan aparatur desa dan kelurahan dalam membantu menyelesaikan persoalan hukum di masyarakat melalui jalur damai.

Kegiatan dengan metode pembelajaran elektronik (e-learning) ini diikuti Kepala Kanwil Kemenkum Kalbar Jonny Pesta Simamora, didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Lanang Dwi Kurniawan, serta jajaran Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Kalbar.

Pembekalan tersebut juga melibatkan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Mahkamah Agung, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta peserta Peacemaker Training dari Kalimantan Barat.

Advertisement Baca Juga: Perkuat Tata Kelola Penganggaran Daerah, Kanwil Kemenkum Kalbar Harmonisasi Raperbup Sintang

Rangkaian kegiatan dibuka Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum Kristomo Constantinus. Selanjutnya, Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional menyampaikan sambutan sebelum materi utama disampaikan Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Dr. Andi Julia Cakrawala.

Dalam pemaparannya, Andi menjelaskan dukungan Mahkamah Agung terhadap pelaksanaan Peacemaker Training yang telah berlangsung sejak 2023. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penyusunan modul pembelajaran, penyediaan hakim dan narasumber sebagai pengajar, hingga bantuan anggaran.

Advertisement Jumlah peserta pelatihan pada 2026 tercatat mencapai 2.862 kepala desa dan lurah. Angka tersebut meningkat hampir tiga kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya yang diikuti 1.023 peserta. Adapun total dukungan anggaran selama periode 2023–2026 mencapai sekitar Rp1,5 miliar.

Penggunaan sistem pembelajaran daring dinilai dapat memperluas jangkauan pelatihan sekaligus membuat penyelenggaraannya lebih efisien tanpa mengurangi kualitas pembelajaran.

Hasil pelaksanaan pada tahun sebelumnya juga menunjukkan capaian positif. Sebanyak 802 kepala desa dan lurah berhasil memperoleh predikat Non-Litigation Peacemaker. Capaian ini menunjukkan perkembangan peran juru damai yang mulai diterapkan dalam penyelesaian persoalan di lingkungan desa dan kelurahan.

Mahkamah Agung menyampaikan dua pesan kepada seluruh peserta. Pertama, peserta diminta mengikuti setiap tahapan pembelajaran dengan sungguh-sungguh. Kedua, pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh diharapkan dapat diterapkan dalam menyelesaikan berbagai persoalan di tengah masyarakat.

Kepala desa dan lurah diharapkan mampu membantu warga menemukan jalan keluar melalui musyawarah dan pendekatan kekeluargaan. Dalam materi pembekalan juga ditekankan bahwa perdamaian bukan sekadar kondisi tanpa konflik, melainkan kemampuan menyelesaikan konflik secara adil dan bermartabat.