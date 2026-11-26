PONTIANAK POST – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat (Kanwil Kemenkum Kalbar) menggelar rapat pengharmonisasian Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Kubu Raya tentang Analisis Standar Belanja Konstruksi Tahun 2027. Pembahasan yang berlangsung di Ruang Rapat Kepala Kanwil Kemenkum Kalbar, Rabu (25/11), tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas regulasi daerah untuk mendukung pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

Rapat dibuka Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Kalbar, Lanang Dwi Kurniawan. Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam arahannya, Lanang menjelaskan bahwa harmonisasi menjadi tahapan penting untuk memastikan rancangan peraturan selaras dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak tumpang tindih, serta memiliki rumusan norma yang jelas dan dapat diterapkan.

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Menurutnya, regulasi tersebut diharapkan menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran pembangunan fisik agar lebih terukur, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Plh. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kubu Raya, Saad, S.T., menyampaikan bahwa Analisis Standar Belanja Konstruksi dibutuhkan sebagai acuan bersama dalam menilai kewajaran biaya pekerjaan fisik.

Advertisement Standar tersebut juga diharapkan dapat mencegah pemborosan anggaran sekaligus memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Kepala Kanwil Kemenkum Kalbar, Jonny Pesta Simamora, menegaskan bahwa pihaknya memiliki peran penting dalam memastikan setiap rancangan produk hukum daerah disusun dengan kualitas dan landasan hukum yang kuat.

“Kanwil Kemenkum Kalbar terus mendorong lahirnya produk hukum daerah yang berkualitas, harmonis, dan aplikatif. Melalui proses harmonisasi, kami ingin memastikan regulasi yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga memberikan manfaat nyata dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” ujar Jonny.

Pembahasan Raperbup dilakukan secara menyeluruh, mulai dari judul hingga ketentuan penutup. Dalam rapat tersebut, sejumlah penyempurnaan disepakati, antara lain penyesuaian nomenklatur judul, penambahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 sebagai dasar hukum, penataan sistematika batang tubuh, serta penyelarasan judul lampiran dengan ketentuan dalam batang tubuh peraturan.