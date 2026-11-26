PONTIANAK POST – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat (Kanwil Kemenkum Kalbar) mendorong penguatan pelindungan hak cipta lagu dan musik bagi musisi lokal di Kabupaten Mempawah. Upaya tersebut dilakukan melalui Sosialisasi Pelindungan dan Pemanfaatan Hak Cipta Lagu dan Musik bertema “Lagu Terlindungi, Musisi Berdaya: Membangun Ekosistem Musik yang Kreatif dan Bernilai Ekonomi” di Aula Kantor Bapperida Kabupaten Mempawah, Rabu (25/11).

Kegiatan yang dipimpin Kepala Kanwil Kemenkum Kalbar Jonny Pesta Simamora itu diikuti jajaran pemerintah daerah, komunitas musisi, seniman, serta pelaku seni dan budaya Kabupaten Mempawah. Sosialisasi ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman para pencipta lagu dan musisi mengenai pentingnya perlindungan hukum serta pemanfaatan hak ekonomi dari karya musik.

Dalam sambutannya, Jonny menekankan bahwa hak cipta tidak hanya menjadi bentuk pengakuan atas kreativitas, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang perlu dijaga dan dikelola. Pencatatan hak cipta menjadi langkah penting untuk memperkuat administrasi kepemilikan karya sekaligus menjadi alat bukti awal apabila muncul sengketa atau klaim di kemudian hari.

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“Kanwil Kemenkum Kalbar mendorong para musisi dan pencipta lagu untuk semakin sadar akan pentingnya pelindungan Kekayaan Intelektual. Karya musik memiliki nilai ekonomi yang dapat dikembangkan melalui lisensi, pertunjukan, kerja sama komersial, dan berbagai bentuk pemanfaatan lainnya. Karena itu, kreativitas harus diiringi pemahaman hukum agar pencipta memperoleh pengakuan dan manfaat ekonomi yang layak,” ujar Jonny.

Materi yang disampaikan dalam sosialisasi meliputi konsep dasar hak cipta, hak moral dan hak ekonomi, mekanisme pencatatan, hingga pemanfaatan karya melalui lisensi. Peserta juga mendapatkan penjelasan teknis mengenai prosedur pencatatan hak cipta lagu dan/atau musik tanpa biaya atau bertarif Rp0, mulai dari pembuatan akun hingga pengajuan permohonan.

Advertisement Selain sosialisasi hak cipta, Kanwil Kemenkum Kalbar bersama pemerintah daerah menyerahkan sertifikat pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal asal Kabupaten Mempawah. Sertifikat tersebut mencakup Ekspresi Budaya Tradisional Gelar Adat Toana serta tiga Pengetahuan Tradisional, yakni Cengkaruk, Aek Serbat, dan Dokok Dokok Telanjang.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Kalbar juga memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Mempawah dan komunitas kreatif untuk memperluas pendampingan pencatatan hak cipta. Salah satu upaya yang didorong adalah mengoptimalkan Sentra KI sebagai sarana fasilitasi pelindungan kekayaan intelektual di daerah.

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