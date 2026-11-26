Kanwil Kemenkum Kalbar menggelar sosialisasi hak cipta lagu dan musik di Kota Singkawang pada Kamis (26/11). (DOK KANWIL KEMENKUM KALBAR)

PONTIANAK POST – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat (Kanwil Kemenkum Kalbar) memperluas edukasi dan layanan kekayaan intelektual kepada masyarakat melalui sosialisasi pelindungan hak cipta lagu dan musik di Kota Singkawang. Kegiatan bertema “Lagu Terlindungi, Musisi Berdaya: Membangun Ekosistem Musik yang Kreatif dan Bernilai Ekonomi” tersebut berlangsung di Aula Kantor Wali Kota Singkawang, Kamis (26/11).

Sosialisasi ini diikuti komunitas musisi, seniman, unsur pemerintah daerah, serta perwakilan majelis adat budaya. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya pelindungan hak cipta sekaligus mendorong karya musik lokal agar memiliki nilai ekonomi.

Advertisement Kepala Kanwil Kemenkum Kalbar, Jonny Pesta Simamora, menegaskan bahwa karya musik bukan hanya wujud kreativitas, tetapi juga aset intelektual yang perlu dilindungi dan dikelola secara optimal.

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“Musisi dan pencipta lagu harus memahami bahwa setiap karya memiliki hak moral dan hak ekonomi yang perlu dijaga. Melalui pelindungan Kekayaan Intelektual, negara hadir memberikan kepastian hukum sekaligus membuka peluang agar karya anak daerah dapat dimanfaatkan secara profesional dan memberikan nilai ekonomi bagi penciptanya,” ujar Jonny.

Advertisement Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan materi mengenai hak moral dan hak ekonomi, tata cara pencatatan hak cipta, perbedaan pencipta dan pemegang hak cipta, serta pemanfaatan karya melalui lisensi dan kerja sama komersial.

Kanwil Kemenkum Kalbar juga menjelaskan prosedur pencatatan hak cipta lagu dan/atau musik yang dapat dilakukan secara gratis dengan tarif Rp0. Penjelasan mencakup persyaratan hingga tahapan pengajuan permohonan.

Selain pemaparan materi, diskusi interaktif membahas sejumlah persoalan yang dihadapi musisi, termasuk pencatatan lagu yang belum dilengkapi partitur serta pelindungan musik tradisional sebagai warisan kolektif masyarakat.

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Dalam pembahasan tersebut dijelaskan bahwa musik tradisional yang menjadi milik bersama suatu komunitas dapat didorong pelindungannya melalui skema Kekayaan Intelektual Komunal (KIK).

Sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat, Tim Bidang Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Kalbar turut memberikan pendampingan teknis pencatatan hak cipta kepada peserta. Kegiatan ini sekaligus memperkuat kerja sama dengan Pemerintah Kota Singkawang dan komunitas budaya dalam mengidentifikasi serta melindungi potensi karya musik dan ekspresi budaya tradisional daerah.