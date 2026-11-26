PONTIANAK POST – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus mendorong perluasan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja, termasuk pekerja rentan dan pekerja sektor perkebunan kelapa sawit. Dari sekitar 2,6 juta pekerja di Kalimantan Barat, baru 801 ribu orang atau sekitar 30,75 persen yang telah terlindungi BPJS Ketenagakerjaan.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan saat menghadiri Penganugerahan Jamsostek Award Tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang dirangkaikan dengan Peluncuran Program Perlindungan Pekerja Rentan dan Pekerja Perkebunan Sawit Tahun 2026 di Hotel Novotel Pontianak, Kamis (26/11/2026).

Dalam sambutannya, Norsan mengatakan perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan merupakan salah satu langkah strategis pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap pekerja, tanpa memandang jenis pekerjaan maupun sektor usaha, berhak memperoleh perlindungan jaminan sosial untuk menghadapi risiko kecelakaan kerja dan risiko lainnya.

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“Kita ingin setiap pekerja, apa pun jenis pekerjaannya, memiliki jaminan perlindungan ketika menghadapi risiko kecelakaan kerja, kehilangan kemampuan bekerja, maupun risiko lainnya,” ujarnya.

Dia menyebutkan, tingkat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kalimantan Barat saat ini masih jauh dari target 2026 yang ditetapkan sebesar 45,58 persen. Kondisi tersebut menunjukkan masih banyak pekerja yang belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Advertisement “Kondisi ini menunjukkan masih besarnya pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan bersama, baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, maupun dunia usaha,” jelasnya.

Sebagai bentuk komitmen memperluas perlindungan, Pemprov Kalbar telah mengalokasikan anggaran Rp3,79 miliar pada 2026 melalui dukungan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi perlindungan 52 ribu pekerja rentan dan pekerja perkebunan sawit di Kalimantan Barat.

Meski demikian, Norsan menilai perluasan perlindungan tidak dapat hanya mengandalkan anggaran pemerintah provinsi. Dukungan pemerintah kabupaten/kota dan dunia usaha juga diperlukan agar semakin banyak pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Karena itu, dia mengajak seluruh bupati dan wali kota mengambil langkah konkret melalui penganggaran APBD maupun pemanfaatan DBH Sawit. Sementara itu, dunia usaha diharapkan turut berpartisipasi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).

Selain dukungan pendanaan, penguatan regulasi dan kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan juga perlu terus ditingkatkan.