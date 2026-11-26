PONTIANAK POST – Perkara gugatan perwakilan kelompok (class action) terkait bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap di Kalimantan Barat memasuki tahapan mediasi di Pengadilan Negeri Pontianak.

Dalam proses mediasi pada Kamis (26/11), para penggugat melalui tim kuasa hukum Nafas Kalbar menyampaikan resume penawaran perdamaian kepada mediator dan para tergugat. "Dokumen tersebut memuat tiga pilar utama yang menjadi dasar penyelesaian sengketa, yakni pemulihan korban dan lingkungan, penegakan hukum serta akuntabilitas publik, dan pencegahan agar bencana serupa tidak kembali terulang," ucap Glorio Sanen koordinator Tim Hukum Nafas Kalbar yang memimpin gugatan perdata perbuatan melawan hukum (class action) terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap di Kalimantan Barat.

Poin penawaran perdamaian tersebut menegaskan bahwa penyelesaian gugatan tidak cukup hanya melalui pemberian kompensasi finansial. Para penggugat menghendaki adanya tanggung jawab negara yang terstruktur, terukur, dan diwujudkan melalui kebijakan serta program nyata.

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Dalam dokumen tersebut, penggugat menyoroti dampak bencana asap karhutla dan kebakaran gambut di Kalimantan Barat sepanjang 2026 yang disebut telah memicu krisis kemanusiaan, ekologis, dan ekonomi multidimensi.

Dampaknya antara lain gangguan kesehatan masyarakat akibat ISPA, korban jiwa, penutupan sekolah, hingga kelumpuhan transportasi udara dan sungai yang disebut berlangsung lebih dari 45 hari berturut-turut.

Advertisement Tiga Pilar Utama Penawaran Perdamaian

Pilar pertama menyangkut strategi pemulihan korban dan lingkungan. Para penggugat meminta adanya jaminan layanan kesehatan gratis dan berkelanjutan bagi masyarakat terdampak, termasuk pembebasan biaya pengobatan, rawat inap, obat-obatan, dan nebulizer bagi penderita ISPA maupun gangguan paru-paru.

Layanan tersebut diusulkan melibatkan Kementerian Kesehatan dan Gubernur Kalimantan Barat melalui seluruh rumah sakit umum daerah dan puskesmas se-Kalbar. Penggugat juga meminta pemantauan rekam medis jangka panjang terhadap penurunan fungsi paru-paru anak-anak dan lansia.

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Selain pemulihan kesehatan, penggugat mengusulkan pemberian santunan duka cita bagi keluarga korban meninggal dunia akibat komplikasi paparan kabut asap 2026. Mekanisme penyalurannya diminta melalui petunjuk teknis terpadu yang menjamin verifikasi dan distribusi secara adil, manusiawi, serta tidak diskriminatif.

Pilar kedua adalah penegakan hukum dan akuntabilitas publik. Dalam poin ini, penggugat meminta keterbukaan dokumen audit terkait tumpang tindih titik api karhutla dengan batas izin konsesi perkebunan sawit dan perizinan kehutanan. Dokumen tersebut diharapkan membuka informasi mengenai korporasi pemegang izin yang areanya terbakar.

Penggugat juga meminta penyampaian matriks perkembangan penjatuhan sanksi administratif terhadap perusahaan yang membakar lahan atau lalai menyediakan sarana dan prasarana pencegahan kebakaran.