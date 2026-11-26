PONTIANAK POST - Yon Parako 466 Kopasgat menunjukkan kesiapsiagaannya dalam menghadapi ancaman keamanan di lingkungan bandar udara. Hal ini terlihat dalam kegiatan Airport Emergency Exercise (AEE) dan Airport Contingency Exercise (ACE) yang digelar PT Angkasa Pura Indonesia di Bandara Internasional Supadio Pontianak, Kamis (26/11).

Dalam simulasi tersebut, Yon Parako 466 Kopasgat menerjunkan Unit Anti-Drone dan Tim Pembebasan Sandera untuk mengikuti skenario penanganan situasi darurat di kawasan bandara.

Keterlibatan kedua tim tersebut menjadi bagian dari upaya menguji kesiapan personel sekaligus memastikan efektivitas prosedur penanganan berbagai potensi ancaman keamanan dan keadaan darurat di lingkungan bandar udara.

Latihan bersama ini tidak hanya bertujuan mengukur kemampuan masing-masing personel, tetapi juga memastikan seluruh unsur yang terlibat mampu menjalankan prosedur penanggulangan keadaan darurat secara cepat, tepat, dan terkoordinasi sesuai standar operasional yang berlaku.

Melalui simulasi ini, setiap instansi menguji kemampuan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing, mulai dari mekanisme komunikasi, koordinasi lintas instansi, pengambilan keputusan, hingga mobilisasi sumber daya ketika menghadapi situasi darurat.

Advertisement Dantim Yon Parako 466 Kopasgat , Lettu Pas Dhevan Harvi Saputra, S.Tr (Han), mengatakan latihan bersama tersebut penting untuk membangun kesiapan dan kesamaan pemahaman seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan keadaan darurat di bandar udara.

Menurutnya, penanganan kondisi darurat membutuhkan kerja sama dan koordinasi lintas instansi agar setiap pihak memahami peran, tugas, serta tanggung jawab masing-masing.

"Melalui latihan bersama ini, kami ingin memastikan setiap pihak memahami peran, tugas, dan tanggung jawabnya sehingga ketika terjadi kondisi darurat yang sebenarnya, respons dapat dilakukan secara terpadu dan efektif," ujarnya.

Kegiatan ini melibatkan sejumlah unsur TNI/Polri dan instansi terkait, di antaranya Yon Parako 466 Kopasgat, Lanud Supadio, Polres Kubu Raya, Badan Intelijen Negara (BIN), Balai Karantina Kesehatan, serta seluruh komite keamanan yang beroperasi di Bandara Internasional Supadio.

Selain menguji kesiapan personel dan prosedur operasional, latihan tersebut juga menjadi sarana evaluasi untuk mengidentifikasi berbagai aspek yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan.