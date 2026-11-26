PONTIANAK POST – Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Kapuas Hulu tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Air Tanah ditunda oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat (Kanwil Kemenkum Kalbar). Penundaan dilakukan karena rancangan tersebut masih menggunakan ketentuan lama mengenai Nilai Perolehan Air Tanah (NPA), yang menjadi dasar penghitungan pajak.

Keputusan itu diambil dalam Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Raperbup Kapuas Hulu di Ruang Rapat Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kemenkum Kalbar, Rabu (25/11).

Rapat dipimpin Kepala Divisi P3H Kanwil Kemenkum Kalbar, Lanang Dwi Kurniawan. Hadir secara daring Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kapuas Hulu, Agustinus Stormandi, bersama jajaran. Kegiatan ini juga diikuti perwakilan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu serta Tim Kerja II Fasilitasi Perencanaan dan Perancangan Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Kalbar.

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Dalam arahannya, Lanang menyoroti perlunya pengaturan yang jelas terkait seluruh tahapan pengelolaan Pajak Air Tanah. Mulai dari pendataan, penetapan, pemungutan, hingga pengawasan harus memiliki mekanisme yang terukur.

Kejelasan aturan tersebut diperlukan untuk mendukung optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), sekaligus memastikan pengelolaan pajak berlangsung secara tertib, transparan, dan akuntabel.

Advertisement Kepala Bapenda Kabupaten Kapuas Hulu, Agustinus Stormandi, menjelaskan bahwa penyusunan Raperbup merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2024.

Menurutnya, regulasi tersebut diharapkan menjadi pedoman pelaksanaan pemungutan Pajak Air Tanah sekaligus memberikan kepastian hukum bagi penerapannya di Kabupaten Kapuas Hulu.

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Namun, dalam pembahasan materi yang dipaparkan A. Fanni Pujiastomo, tim harmonisasi menemukan bahwa ketentuan NPA sebagai dasar penghitungan pajak masih merujuk pada aturan sebelumnya. Padahal, terdapat perkembangan regulasi terbaru yang belum dimasukkan ke dalam rancangan peraturan tersebut.

Pihak pemrakarsa menyampaikan bahwa ketentuan terbaru mengenai NPA masih dalam proses perubahan. Menyikapi kondisi itu, tim harmonisasi merekomendasikan agar pembahasan dan penetapan Raperbup menunggu hingga aturan NPA terbaru diterbitkan.

Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan materi peraturan tetap selaras dengan ketentuan yang berlaku serta mencegah munculnya kendala saat regulasi diterapkan.