PONTIANAK POST - Komitmen menghijaukan Indonesia diwujudkan Indonesia (REI) bersama Fortress melalui gerakan penanaman 9.350 pohon Tabebuya secara serentak di 17 kota pada Jumat (20/11).

Kegiatan ini menjadi bagian dari gerakan penanaman sejuta pohon untuk mendorong pelestarian lingkungan sekaligus menciptakan kawasan hunian yang lebih hijau dan berkelanjutan.

Aksi penghijauan berskala nasional tersebut melibatkan jaringan Fortress, perwakilan REI di berbagai daerah, serta sejumlah pemangku kepentingan. Kolaborasi ini menegaskan bahwa pembangunan properti tidak cukup hanya menghadirkan bangunan yang aman dan nyaman, tetapi juga harus memperhatikan kelestarian lingkungan di sekitarnya.

Advertisement Baca Juga: Pemkab Sekadau Siapkan 209 Hektare Hutan untuk Konservasi, Lindungi Pohon Langka dan Warisan Alam

Penanaman pohon Tabebuya di berbagai daerah diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya ruang terbuka hijau sebagai bagian dari kualitas hidup, khususnya di kawasan permukiman.

Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto, menjadi salah satu tokoh yang menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam menghadirkan kontribusi nyata bagi lingkungan.

Advertisement Melalui kolaborasi dengan Fortress, gerakan penghijauan tersebut diperluas dengan melibatkan berbagai daerah di Indonesia.

REI berharap kegiatan penanaman pohon tidak berhenti sebagai agenda seremonial, tetapi berkembang menjadi gerakan berkelanjutan yang mendorong para pengembang untuk semakin peduli terhadap lingkungan di sekitar kawasan perumahan.

Sementara itu, dia memandang kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari makna perlindungan yang lebih luas.

Perwakilan Fortress Joni Effendi, menjelaskan bahwa sangat penting soal tanggung jawab sosial dunia usaha dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Melalui keterlibatan dalam gerakan ini, pihaknya ingin mendorong agar pertumbuhan bisnis berjalan beriringan dengan kepedulian sosial dan upaya menjaga lingkungan.