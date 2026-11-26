PONTIANAK POST – Sudianto alias Aseng, pemilik manfaat (beneficial owner) PT Quality Sukses Sejahtera (QSS), didakwa memperoleh keuntungan Rp4,09 triliun dalam perkara dugaan korupsi tata kelola pertambangan bauksit di Kalimantan Barat. Perkara yang menyeret lima terdakwa tersebut diduga menyebabkan kerugian keuangan negara dan kerusakan lingkungan mencapai Rp4,18 triliun selama periode 2017–2025.

Dakwaan dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung Ilhamdi Arfan dalam sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (26/11).

Advertisement Berdasarkan dakwaan, total kerugian mencapai Rp4.182.887.173.669,86. Angka tersebut terdiri atas kerugian keuangan negara sebesar Rp4,093 triliun dan kerugian lingkungan Rp89,39 miliar.

Kerusakan lingkungan itu berasal dari aktivitas penambangan bauksit di Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 167 hektare di Kabupaten Sanggau.

Kerugian keuangan negara dihitung berdasarkan laporan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI Nomor PE.03.03/SR/S-720/D6/02/2026 tertanggal 11 September 2026.

Advertisement "Para terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, sehingga menyebabkan kerugian negara," kata Ilhamdi saat membacakan dakwaan.

Selain Aseng, empat terdakwa lainnya adalah Direktur Utama PT QSS Ayi Paryana, Komisaris PT QSS Yudie Abunawan, Konsultan Teknis PT QSS sekaligus Direktur PT Bumi Mekanika Utama (BMU) Ivan Ariyanto, serta Analis Pertambangan pada Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Hadi Sahal Fadly Daulay.

Dalam dakwaan, Aseng disebut memperoleh keuntungan terbesar, yakni Rp4,09 triliun. Ayi diduga memperoleh 5,86 juta dolar AS atau setara Rp85,35 miliar, Yudie Rp37,22 miliar, Ivan Rp8,06 miliar, dan Hadi Rp750 juta.

Jaksa juga menyebut mantan Kepala Dinas ESDM Kalimantan Barat Syarif Kamaruzaman diduga menerima Rp150 juta terkait pengurusan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) perusahaan.