Kantor Pos lama Kota Pontianak yang kini disewakan sebagai kafe oleh Pemkot untuk optimalisasi pendapatan daerah melalui penyewaan aset. (IST)

PONTIANAK POST – Pemerintah Kota Pontianak mendorong optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah untuk meningkatkan pendapatan di tengah keterbatasan fiskal. Aset pemerintah yang selama ini tercatat sebagai inventaris diharapkan bisa menghasilkan nilai ekonomi melalui penyewaan maupun kerja sama pemanfaatan.

Advertisement Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah mengatakan, berkurangnya transfer keuangan dari pemerintah pusat menuntut pemerintah daerah lebih kreatif menggali sumber pendapatan. Salah satu peluangnya adalah monetisasi aset tanpa harus melepas kepemilikan.

"Monetisasi ini artinya bagaimana barang milik daerah yang kita kelola bisa mendatangkan pendapatan. Tetapi ada kata kunci, yaitu berkelanjutan. Kalau aset dijual, pendapatannya hanya sekali. Kalau disewakan atau dikerjasamakan, manfaat ekonominya bisa terus berlanjut," ujarnya saat membuka Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Pengurus Barang Milik Daerah di lingkungan Pemkot Pontianak, Kamis (26/11).

Menurut Amirullah, aset daerah bukan sekadar barang inventaris yang harus dicatat dan dipertanggungjawabkan secara administratif. Aset pemerintah juga memiliki nilai ekonomi dan dapat menjadi sumber daya strategis untuk mendukung pembangunan serta pelayanan publik.

Advertisement Karena itu, keberhasilan pengelolaan aset tidak cukup diukur dari kelengkapan pencatatan dan pelaporan. Pemanfaatannya juga harus optimal dan memberikan manfaat nyata bagi daerah.

Amirullah menekankan dua hal kepada para pengurus barang, yakni tertib administrasi dan kepastian hukum serta peningkatan profesionalisme dan tanggung jawab. Pemanfaatan aset untuk menghasilkan pendapatan harus tetap mengikuti ketentuan dan kewenangan yang berlaku.

Ia mengingatkan, pengelolaan aset masih menjadi salah satu perhatian dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Para pengurus barang diminta lebih teliti dalam pencatatan, pengamanan, dan pertanggungjawaban agar persoalan yang sama tidak terus berulang.

"Pengelolaan aset sangat penting karena masih menjadi catatan dalam pemeriksaan BPK. Jadi, pengurus barang harus benar-benar memahami tugas dan aturan yang menjadi tanggung jawabnya," katanya.

Dalam kesempatan itu, Amirullah juga mengapresiasi pengembangan aplikasi Betuah Raya oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Pontianak. Aplikasi tersebut diharapkan mendukung pengelolaan aset berbasis teknologi informasi di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).