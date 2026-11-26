PONTIANAK POST – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengatakan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar 8,59 persen mempertimbangkan kondisi inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Kenaikan tersebut diharapkan dapat menjaga daya beli pekerja tanpa mengabaikan kemampuan dunia usaha.

“UMP sudah ditetapkan, Rp3,3 juta. Dari sebelumnya Rp3,054 juta, ada kenaikan sekitar Rp260 ribu,” kata Norsan usai membuka Penganugerahan Jamsostek Award 2026 di Novotel Pontianak, Kamis (26/11).

Advertisement Menurut Norsan, besaran kenaikan upah minimum turut dipengaruhi tingkat inflasi. Jika inflasi lebih rendah, kenaikan UMP juga berpotensi lebih kecil.

UMP Kalbar 2027 ditetapkan sebesar Rp3.316.862 atau naik Rp262.310 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3.054.552. Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Kalbar Nomor 1335/NAKERTRAN/2026 tertanggal 20 November 2026.

Dalam penghitungannya, pemerintah menggunakan indikator inflasi sebesar 4,35 persen, pertumbuhan ekonomi 5,65 persen, dan variabel alfa 0,75. Kenaikan tahun ini juga lebih tinggi dibandingkan kenaikan UMP 2026 yang sekitar 6,12 persen.

Advertisement Selain UMP, Pemprov Kalbar menetapkan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) untuk sektor perkebunan kelapa sawit dan industri minyak mentah kelapa sawit (CPO) sebesar Rp3.326.862. Sementara sektor pertambangan bijih bauksit ditetapkan Rp3.416.862.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalbar Ahmad Priyono mengatakan keputusan gubernur telah disampaikan kepada asosiasi pengusaha dan serikat pekerja untuk ditindaklanjuti. Ketentuan tersebut mulai berlaku 1 Januari 2027.

Ia menjelaskan, UMP menjadi acuan bagi perusahaan menengah dan besar. Sementara usaha mikro dan kecil memiliki ketentuan pengupahan tersendiri sesuai peraturan yang berlaku.

Priyono juga mengingatkan perusahaan agar memenuhi kewajiban pembayaran upah lembur apabila pekerja menjalani jam kerja melebihi ketentuan normal 40 jam per pekan.