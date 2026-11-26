PONTIANAK POST – Satbrimob Polda Kalbar dan Polresta Pontianak menguji kesiapan pengamanan aksi massa yang berpotensi anarkis melalui latihan Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota) di depan Kantor Wali Kota Pontianak, Kamis (26/11/2026).

Latihan tersebut digelar untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) menjelang akhir tahun, ketika aktivitas masyarakat meningkat.

Advertisement Dalam simulasi, personel dilatih menghadapi situasi penyampaian pendapat di muka umum yang berkembang menjadi tindakan anarkis. Setiap unsur pengamanan menguji kemampuan bertindak sesuai prosedur, penggunaan peralatan, serta koordinasi dalam menangani situasi kontingensi.

Danyon A Pelopor Satbrimob Polda Kalbar AKBP Elyas Ericson mengatakan, latihan tersebut bertujuan memastikan personel mampu menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan secara cepat dan terukur.

“Kami menguji kesiapan personel, sarana dan prasarana, serta koordinasi antara TNI-Polri, pemerintah daerah, dan instansi terkait dalam menghadapi berbagai situasi, termasuk kemungkinan aksi massa yang berkembang menjadi tindakan anarkis,” ujarnya.

Advertisement Menurut Elyas, latihan terpadu juga memperkuat sinergi antarinstansi agar penanganan gangguan kamtibmas berjalan efektif.

Dia menegaskan, personel harus tetap mengedepankan pendekatan humanis dalam setiap pelaksanaan tugas.

“Diharapkan seluruh personel mampu bertindak cepat, tepat, dan terukur dengan tetap mengedepankan pendekatan humanis, sehingga situasi keamanan tetap terjaga dan masyarakat dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman,” katanya.

Latihan tersebut dihadiri Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, Kapolresta Pontianak Kombes Endang Tri Purwanto, unsur Forkopimda, pejabat Pemerintah Kota Pontianak, serta pejabat utama Polda Kalbar dan Kodam XII/Tanjungpura.