PONTIANAK POST – Polda Kalimantan Barat menetapkan 32 tersangka dalam 102 kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga 26 November 2026. Sebanyak 14 tersangka merupakan pihak korporasi, sedangkan 18 lainnya perorangan.

Kepala Bidang Humas Polda Kalbar Kombes Pol. Bambang Suharyono mengatakan, dari 102 laporan polisi yang ditangani, sebanyak 69 perkara melibatkan terlapor perorangan dan 33 perkara terkait korporasi.

Advertisement “Penegakan hukum ini merupakan komitmen tegas Kapolda Kalbar Irjen Pol. Alberd Teddy Benhard Sianipar dalam mengusut tuntas setiap pembakaran lahan di Kalimantan Barat, baik yang dilakukan individu maupun korporasi,” kata Bambang, Kamis (26/11).

Berdasarkan rekapitulasi penegakan hukum karhutla per 26 November 2026, sebanyak 60 perkara masih ditangani penyidik. Sementara 42 perkara telah selesai di tingkat penyidikan.

Bambang mengatakan, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar bersama jajaran polres terus mempercepat penyelesaian perkara, terutama kasus yang masih dalam proses pemenuhan petunjuk jaksa atau P-19.

Advertisement Percepatan pemberkasan dilakukan agar perkara segera memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke pengadilan.