PONTIANAK POST - Dulu, keberadaan sungai di Kota Pontianak bukan sekadar aliran air. Tetapi ia adalah tempat anak-anak belajar berenang, tempat perahu-perahu kecil menyeberangi senja, sebagai urat nadinya ibu kota provinsi.

Kini, semua itu dihadirkan kembali, bukan dalam kata-kata, tetapi dalam sapuan cat air yang basah dan jujur.

Masyarakat bisa menyaksikan pameran bertajuk "Pontianak Aquarel" di Aula PKM Universitas Tanjungpura, pada 25 hingga 29 November 2026. Pameran ini bukan sekadar memajang lukisan, tetapi mengajak untuk berhenti sejenak, menatap kembali sungai yang selama ini mungkin hanya dilewati.

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Di dinding pameran aula itu, sungai tampil dalam banyak wajah yang tergambar dalam 50 karya lukisan cat air, satu instalasi seni, dan dua diorama. Ada kehidupan perkampungan beting, kapal Feri penyeberangan dan sampan-sampan sebagai transportasi air yang masih hidup, juga aktivitas masyarakat di tepian Kapuas. Namun di balik gemerlap urban itu, lukisan-lukisan ini juga menyimpan kegelisahan. Lanskap berubah. Kota tumbuh. Gedung-gedung baru berdiri, jalan-jalan baru dibuka, dan perlahan sungai yang dulu menjadi pusat kehidupan mulai menjadi latar yang terlupakan.

Ketua Pelaksana, Bani Hidayat mengatakan, pameran ini menjadi ruang refleksi. Bahwa di balik kemajuan kota, sungai tetap menjadi nadi kehidupan yang membentuk identitas dan ingatan kolektif masyarakat Pontianak.

Advertisement "Melalui pameran ini, kami ingin mengajak masyarakat untuk membaca, melihat, dan merefleksikan sungai sebagai ruang kembali ruang sejarah, pengalaman, perubahan sosial, persoalan kehidupan," paparnya.

Kurator Puji Rahayu mengatakan, pameran ini menjadi upaya artistik untuk menghadirkan kembali narasi Sungai melalui bahasa seni rupa. Seni tidak hanya berfungsi sebagai representasi keindahan, tetapi juga sebagai ruang refleksi dan pembacaan kritis terhadap realitas sosial maupun ekologis. Sungai dapat dimaknai sebagai lanskap alam, ruang sosial, sumber penghidupan, memori personal, sekaligus simbol identitas kultural.

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"Kekuatan pameran Pontianak Aquarel terletak pada keterlibatan perupa lintas generasi, mulai dari pelajar, mahasiswa, seniman, hingga masyarakat umum. Perbedaan pengalaman, ingatan, dan cara pandang menghadirkan pembacaan yang beragam terhadap Sungai dan kehidupan kota," ujarnya.

Pertemuan perspektif antargenerasi ini memperkaya narasi pameran sekaligus membuka ruang pertukaran pengetahuan dan pengalaman kultural.

" Sebab, hubungan manusia dengan sungai tidak pernah tunggal, melainkan terus berkembang mengikuti perubahan zaman," jelasnya.