PONTIANAK POST - Badan Eksekutif Mahasiswa Republik Mahasiswa (BEM REMA) Universitas PGRI Pontianak akan menggelar aksi Mimbar Bebas untuk Guru dan Pejuang Ilmu pada Kamis, 26 November 2026, bertempat di Bundaran Digulis, Pontianak.

Kegiatan ini mengangkat tema “Menghidupkan Ruh Pendidikan” sebagai bentuk refleksi Hari Guru Nasional (HGN) tahun 2026 sekaligus ruang menyampaikan aspirasi, keresahan, dan kepedulian terhadap kondisi pendidikan serta nasib para guru dan pejuang ilmu di Indonesia.

Presiden Mahasiswa BEM REMA UPGRI Pontianak, Hery Pernanda, menyampaikan bahwa mimbar bebas ini menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menyuarakan kepedulian terhadap dunia pendidikan.

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“Sebab, pendidikan bukan sekadar proses transfer ilmu, melainkan perjuangan panjang yang membutuhkan keberpihakan, penghargaan, dan keadilan bagi para pendidik,” ujar Hery.

Melalui kegiatan ini, BEM Rema UPGRI Pontianak mengajak seluruh elemen mahasiswa dan masyarakat untuk bersama-sama menghidupkan kembali semangat perjuangan pendidikan, menghargai jasa guru, serta menyuarakan aspirasi bagi mereka yang selama ini menjadi garda terdepan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Advertisement “Sebab, menghormati guru bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan memperjuangkan hak, martabat, dan kesejahteraan mereka,” tegasnya.

Hery menambahkan, aksi ini bukan sekadar seremoni, melainkan bentuk komitmen mahasiswa untuk terus berada di barisan perjuangan pendidikan. “Pendidikan harus terus disuarakan, perjuangan harus terus dilanjutkan,” tutupnya.