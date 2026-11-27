PONTIANAK POST – Ancaman bencana banjir, angin puting beliung, dan tanah longsor (batingsor) seiring meningkatnya curah hujan di Kalimantan Barat (Kalbar) menjadi perhatian serius pemerintah daerah bersama jajaran TNI-Polri, dan instansi terkait. Sebanyak 2.956 personel disiapkan untuk mengantisipasi sekaligus mempercepat penanganan bencana hidrometeorologi yang berpotensi melanda 14 kabupaten/kota di Kalbar.

Kesiapsiagaan tersebut ditandai dengan Apel Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Antisipasi dan Penanganan Bencana Alam Hidrometeorologi Tahun 2026 di Daerah Hukum Polda Kalbar, yang dipimpin oleh Kapolda Kalbar, Irjen Pol Alberd Teddy Benhard Sianipar di Lapangan Januraga, Mapolda Kalbar, Jumat (27/11) pagi.

Kapolda mengatakan, apel tersebut tidak hanya menjadi momentum untuk mengecek kesiapan personel, tetapi juga memastikan sarana dan prasarana penanggulangan bencana dapat dioptimalkan ketika dibutuhkan masyarakat.

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Menurut dia, potensi bencana hidrometeorologi diperkirakan meningkat seiring memasuki periode dengan curah hujan tinggi. Bahkan, sejak 4 November lalu, sejumlah daerah di Kalbar sudah terdampak banjir. Beberapa titik longsor juga dilaporkan terjadi di Kabupaten Melawi, dan Sanggau.

"Kita sudah melakukan apel penggelaran pasukan sekaligus mengecek kesiapan sarana dan prasarana yang kita miliki untuk bisa nantinya kita optimalkan, berdayakan dalam rangka mengantisipasi dan menanggulangi segala bentuk gangguan bencana alam, mulai dari banjir, angin puting beliung hingga longsor yang kita prediksi pasti akan semakin meningkat eskalasinya di waktu-waktu mendatang," ujarnya.

Advertisement Kapolda menjelaskan, kekuatan personel yang disiapkan melibatkan berbagai unsur, mulai dari TNI, Polri, Basarnas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), pemadam kebakaran, Dinas Kesehatan, hingga instansi terkait lainnya. Seluruh kekuatan tersebut akan disebar hingga tingkat kabupaten/kota untuk mempercepat upaya pertolongan dan penanganan bencana.

Personel nantinya bertugas melakukan penyelamatan, dan evakuasi warga, memberikan bantuan, membersihkan wilayah terdampak, hingga mendistribusikan obat-obatan, dan bahan makanan. Pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak juga menjadi bagian dari penanganan.

Berdasarkan data BPBD Kalbar yang disampaikan dalam apel, terdapat 114 kecamatan dan 559 desa/kelurahan yang masuk kategori rawan banjir. Sebaran kerawanan terbanyak berada di Kabupaten Kapuas Hulu dengan 104 desa, disusul Landak sebanyak 82 desa, dan Melawi 80 desa.

Kapolda menyebutkan, karakteristik ancaman banjir di Kalbar berbeda antara wilayah hulu, dan pesisir. Di kawasan hulu, banjir berpotensi dipicu tingginya curah hujan yang menyebabkan luapan sungai. Sementara di wilayah pesisir, ancaman genangan juga dipengaruhi pasang air laut atau banjir rob.

Wilayah yang perlu mewaspadai ancaman rob antara lain Sambas, Mempawah, Singkawang, Landak, Pontianak, dan Kubu Raya. Berdasarkan informasi BMKG, potensi banjir rob pada 26–29 November 2026 perlu diantisipasi, terutama di Kota Pontianak, dan wilayah pesisir Kalbar.