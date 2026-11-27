PONTIANAK POST - Meningkatnya kasus Demam Berdarah Dengue (DBD), UPT Puskesmas Perumnas II, Kelurahan Sungai Beliung, Pontianak Barat melakukan pengasapan atau fogging ke pemukiman penduduk dan fasilitas umum.

Titin Widyaningsih, Kepala UPT Puskesmas Perumnas II mengatakan, sepanjang Januari hingga November 2026 tercatat 21 kasus DBD. "Ada kenaikan kasus DBD. Hari ini kami ada (Fogging) 2 lokasi, di SDN 73 dan RW 01 RT 006. Hari Jumat nanti ada jadwal fogging juga," paparnya.

Fogging dilakukan sebagai langkah cepat untuk memutus rantai penyebaran nyamuk Aedes aegypti, setelah ditemukan kasus DBD yang menyerang warga di wilayah tersebut.

Advertisement Baca Juga: DBD dan Chikungunya di Sanggau Capai 778 Kasus, Dinkes Perkuat Pencegahan

Namun, kata Titin, hal yang perlu dipahami bahwa fogging hanya membunuh nyamuk dewasa, tetapi tidak membunuh telur dan jentik secara efektif. Maka, setelah dilakukan fogging (pengasapan) untuk pengendalian nyamuk Aedes aegypti, langkah selanjutnya adalah melakukan upaya pencegahan yang berkelanjutan agar kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) tidak kembali muncul.

"Fogging harus diikuti dengan kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3M Plus, pemantauan jentik, dan pemberdayaan masyarakat," ujarnya.

Advertisement PSN 3M Plus dapat dilakukan dengan cara menguras dan menyikat bak mandi serta tempat penampungan air, menutup rapat tempat penampungan air dan mendaur ulang atau memanfaatkan barang bekas yang dapat menampung air.

Selain itu, menghilangkan genangan air di sekitar rumah, melakukan pemeriksaan jentik berkala seperti memeriksa bak mandi, ember, dispenser, talang air, dan tempat penampungan air lainnya. Penting untuk memastikan tidak ditemukan jentik Aedes aegypti.

"Kami juga melibatkan kader Jumantik dan masyarakat. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Menjelaskan bahwa fogging bukan solusi utama pemberantasan DBD," jelasnya.

Tak kalah pentingnya, lanjut Titin mengedukasi masyarakat tentang siklus hidup nyamuk. Mengajak setiap keluarga melakukan PSN secara rutin. ⁠Mengajak masyarakat untuk aktif melakasanakan gotong royong membersihkan lingkungan.

"Menggunakan minyak serai / lotian anti nyamuk. Melakukan pemantauan lingkungan. Memantau tempat-tempat potensial perkembangbiakan nyamuk. Memeriksa saluran air, barang bekas, dan genangan," paparnya.