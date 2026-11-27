PONTIANAK POST – Rencana pengembangan kereta api di Kalimantan melalui kerja sama Indonesia dan Tiongkok tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur.

Pemerintah juga menargetkan penciptaan lapangan kerja, peningkatan kompetensi tenaga kerja Indonesia, hingga alih teknologi.

Bagi Kalimantan Barat, peluang tersebut menjadi hal yang perlu diperhatikan sejak tahap perencanaan.

Advertisement Sebab, ketika pembangunan jaringan perkeretaapian mulai berkembang, kebutuhan tenaga kerja tidak hanya terbatas pada pekerjaan konstruksi, tetapi juga pengoperasian, pemeliharaan, dan pengelolaan sistem transportasi.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi secara terbuka menyebut manfaat bagi masyarakat sebagai salah satu harapan dari kerja sama tersebut.

Advertisement Kata Dudy dalam keterangan resmi Kementerian Perhubungan (25/11/2026) menyebut soal manfaat ekonomi.

Investasi ini diharapkan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat melalui penyediaan transportasi massal antarkota, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kompetensi tenaga kerja Indonesia, serta alih teknologi.

Pernyataan itu memperlihatkan bahwa pemerintah tidak hanya menempatkan proyek kereta api sebagai pembangunan fisik, tetapi juga sebagai peluang pengembangan kemampuan tenaga kerja dalam negeri.

Bukan Hanya Pekerja Konstruksi yang Dibutuhkan

Pengembangan perkeretaapian membutuhkan berbagai keahlian. Mulai dari pekerjaan konstruksi jalur, sistem persinyalan, kelistrikan, perawatan sarana, hingga pengelolaan operasional.

Jika jaringan kereta api berkembang di Kalimantan, kebutuhan tenaga terampil di bidang tersebut berpotensi ikut meningkat.