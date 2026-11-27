PONTIANAK POST – Upaya memperkuat ketahanan pangan berbasis potensi daerah di Kabupaten Sintang didukung melalui penyusunan regulasi yang terarah. Untuk itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat (Kanwil Kemenkum Kalbar) menggelar rapat pengharmonisasian Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal Kabupaten Sintang Tahun 2026–2030.

Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi tersebut berlangsung di Ruang Rapat CW Space, Pontianak, Kamis (26/11). Kegiatan dibuka Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Lanang Dwi Kurniawan, serta dihadiri Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang, Lili Suryani, bersama perwakilan perangkat daerah dari Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Sintang.

Dalam sambutannya, Lanang menekankan pentingnya regulasi tersebut sebagai landasan hukum untuk menyatukan program dan kegiatan lintas perangkat daerah dalam mendukung ketahanan pangan.

Advertisement Baca Juga: Kanwil Kemenkum Kalbar Tunda Harmonisasi Raperbup Pajak Air Tanah Kapuas Hulu hingga 2027

Menurutnya, rancangan peraturan juga perlu diselaraskan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian, pelaksanaannya diharapkan berlangsung tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Lili Suryani menjelaskan, Raperbup tersebut nantinya diharapkan menjadi acuan bagi perangkat daerah dan para pemangku kepentingan dalam menggali serta mengoptimalkan potensi pangan lokal.

Advertisement Pelaksanaannya mencakup upaya meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman, sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat Kabupaten Sintang.

Tahap pembahasan berikutnya diisi pemaparan materi oleh Tim Kerja IV yang disampaikan Tri Wibowo. Dalam proses tersebut, penyempurnaan dilakukan pada berbagai bagian rancangan, mulai dari konsiderans, ketentuan umum, seluruh pasal, penjelasan, hingga lampiran.

Baca Juga: Kanwil Kemenkum Kalbar Perkuat Pelindungan Hak Cipta Lagu dan Musik bagi Musisi Lokal Singkawang

Kepala Kanwil Kemenkum Kalbar, Jonny Pesta Simamora, menyampaikan bahwa harmonisasi menjadi tahapan penting untuk memastikan produk hukum daerah memiliki dasar hukum yang tepat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

“Melalui proses harmonisasi, kami mendorong agar regulasi yang dibentuk tidak hanya memenuhi aspek teknis dan yuridis, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung kebijakan pembangunan daerah. Potensi sumber daya pangan lokal perlu dioptimalkan melalui kebijakan yang terarah dan berkelanjutan,” ujarnya.