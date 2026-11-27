PONTIANAK POST – Pelindungan hak cipta dan merek membutuhkan koordinasi lintas lembaga agar penegakan hukum berjalan lebih efektif. Untuk memperkuat upaya tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat (Kanwil Kemenkum Kalbar) menjalin koordinasi dengan Kepolisian Resor (Polres) Singkawang di Mapolres Singkawang, Kamis (26/11/2026).

Pertemuan yang dilaksanakan melalui Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Kalbar itu membahas penanganan dugaan tindak pidana pelanggaran kekayaan intelektual (KI), terutama yang berkaitan dengan hak cipta dan merek.

Koordinasi tersebut juga diarahkan untuk memperkuat komunikasi antarlembaga dalam mendukung proses penyidikan, pertukaran informasi, serta pemenuhan kebutuhan keterangan ahli sesuai kewenangan masing-masing instansi.

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Salah satu persoalan yang dibahas adalah informasi mengenai dugaan pelanggaran penggunaan merek Tabaco di wilayah Kota Singkawang. Menanggapi hal itu, Kanwil Kemenkum Kalbar menyatakan kesiapan memfasilitasi koordinasi antara penyidik Polres Singkawang, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) KI, dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk mendukung penelaahan serta penanganan dugaan pelanggaran tersebut.

Pertemuan juga menyinggung sejumlah persoalan hukum lainnya. Di antaranya dugaan pemalsuan dokumen yang berkaitan dengan notaris, sengketa penggunaan merek dalam usaha keluarga, serta persoalan perubahan kepemilikan saham pada badan usaha.

Advertisement Berbagai persoalan tersebut menjadi perhatian bersama, khususnya mengenai pentingnya pemahaman hukum, langkah pencegahan sengketa, dan koordinasi dalam penanganan perkara.

Kapolres Singkawang menyambut positif pertemuan tersebut. Polres Singkawang juga menyatakan terbuka untuk memperkuat kerja sama dengan Kanwil Kemenkum Kalbar.

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Sebagai tindak lanjut, Kapolres menyampaikan kesiapan untuk menjajaki penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Kesepakatan formal tersebut diharapkan dapat menjadi landasan pertukaran informasi, koordinasi penanganan perkara, serta fasilitasi kebutuhan keterangan ahli di bidang kekayaan intelektual.

Kepala Kanwil Kemenkum Kalbar, Jonny Pesta Simamora, menyampaikan bahwa koordinasi dengan aparat penegak hukum merupakan bagian penting dalam mengoptimalkan pelindungan kekayaan intelektual.

Menurutnya, sinergi antarlembaga diharapkan tidak hanya membantu penanganan perkara, tetapi juga memperkuat pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya melindungi hak cipta dan merek.