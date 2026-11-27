PONTIANAK POST – Motif Awan Berarak, salah satu corak kerajinan khas Kabupaten Mempawah yang telah dikembangkan sejak 2006, kini resmi memiliki sertifikat pencatatan hak cipta. Penerbitan sertifikat tersebut berhasil diwujudkan melalui konsultasi dan pendampingan pengalihan hak cipta yang difasilitasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat (Kanwil Kemenkum Kalbar), Jumat (27/11).

Pendampingan berlangsung di Aula Kanwil Kemenkum Kalbar dengan melibatkan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Mempawah dan jajaran Bidang Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Kalbar.

Konsultasi tersebut dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai mekanisme, persyaratan administrasi, serta prosedur pengalihan hak cipta. Langkah ini diperlukan agar status kepemilikan karya memiliki kepastian hukum.

Advertisement Baca Juga: Kanwil Kemenkum Kalbar dan Polres Singkawang Perkuat Penegakan Hukum Hak Cipta serta Merek

Dalam konsultasi itu, perwakilan Dekranasda Kabupaten Mempawah menekankan pentingnya kejelasan status kepemilikan hak cipta motif Awan Berarak. Motif yang telah lama dikembangkan tersebut bukan hanya menjadi ciri khas kerajinan daerah, tetapi juga menyimpan nilai budaya dan potensi ekonomi untuk dikembangkan sebagai produk unggulan Kabupaten Mempawah.

Menanggapi kebutuhan tersebut, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Kalbar menginstruksikan Tim Bidang Kekayaan Intelektual untuk memberikan pendampingan langsung.

Advertisement Prosesnya meliputi penjelasan mengenai ketentuan pelindungan hak cipta, pemeriksaan kelengkapan dokumen, hingga panduan pengajuan melalui sistem Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Pendampingan dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan seluruh dokumen dan persyaratan administrasi sesuai ketentuan. Hasilnya, pengajuan pencatatan hak cipta motif Awan Berarak berhasil dituntaskan hingga sertifikat resmi diterbitkan.

Kepala Kanwil Kemenkum Kalbar, Jonny Pesta Simamora, menyampaikan bahwa pelindungan kekayaan intelektual terhadap karya khas daerah berperan penting dalam menjaga identitas budaya sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pencipta maupun pemegang hak.

Ia juga menilai potensi kekayaan intelektual daerah perlu terus dikembangkan. Dengan begitu, karya-karya lokal tidak hanya tercatat secara administratif, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai ekonomi masyarakat.

Sebagai langkah lanjutan, Kanwil Kemenkum Kalbar akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan Dekranasda untuk mendata serta memfasilitasi pencatatan hak cipta berbagai motif kerajinan khas lainnya.