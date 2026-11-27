PONTIANAK POST – Kepastian status kewarganegaraan menjadi hal penting dalam pemenuhan hak anak berkewarganegaraan ganda (ABG). Untuk mendukung pelayanan yang lebih terintegrasi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat (Kanwil Kemenkum Kalbar) memperkuat koordinasi lintas instansi melalui sosialisasi tata kelola status keimigrasian ABG di Hotel Mercure Pontianak, Kamis (26/11).

Dalam kegiatan bertema “Penguatan Tata Kelola Status Keimigrasian Anak Berkewarganegaraan Ganda, Implementasi Regulasi Terkini dan Integrasi Layanan Dokumen Keimigrasian” yang diselenggarakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Barat tersebut, Kanwil Kemenkum Kalbar hadir sebagai narasumber.

Materi disampaikan Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU), Taufik Sabarudin, yang membahas penerapan Peraturan Menteri Hukum Nomor 15 Tahun 2026 tentang Layanan Bidang Kewarganegaraan.

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Pembahasan mencakup penyederhanaan jenis layanan, batas usia anak untuk menentukan pilihan kewarganegaraan hingga 21 tahun, mekanisme pemeriksaan dan verifikasi lintas instansi, serta pemanfaatan layanan berbasis elektronik.

Selain itu, sosialisasi juga mengulas integrasi data kependudukan anak berkewarganegaraan ganda, meliputi Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga, dan akta kelahiran. Sejumlah aspek teknis keimigrasian turut dibahas, termasuk penggunaan Affidavit dan fitur pengembalian dokumen keimigrasian melalui sistem e-Visa.

Advertisement Kepala Kanwil Kemenkum Kalbar, Jonny Pesta Simamora, menekankan bahwa penyelenggaraan layanan kewarganegaraan membutuhkan koordinasi dan kesamaan pemahaman di antara instansi terkait. Hal tersebut diperlukan agar masyarakat memperoleh pelayanan yang transparan, akuntabel, serta memberikan kepastian hukum.

“Implementasi regulasi terbaru harus diikuti dengan sinergi yang kuat antara Kementerian Hukum, Imigrasi, Dukcapil, dan instansi terkait. Kami ingin memastikan setiap proses layanan kewarganegaraan, khususnya bagi anak berkewarganegaraan ganda, berjalan sesuai ketentuan sehingga hak-hak anak dan kepastian status hukumnya dapat terlindungi,” ujar Jonny.

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Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan evaluasi terhadap berbagai kendala yang dihadapi petugas verifikator di konter pelayanan imigrasi. Forum tersebut dimanfaatkan untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat keterpaduan data dan dokumen antarlembaga.

Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkum Kalbar berkomitmen mendorong penerapan Permenkum Nomor 15 Tahun 2026 secara konsisten. Koordinasi dengan jajaran Imigrasi dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) juga akan diperkuat, termasuk mendukung optimalisasi layanan kewarganegaraan berbasis elektronik.