Kanwil Kemenkum Kalbar menggelar pengawasan langsung terhadap sejumlah notaris di Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Bengkayang. (DOK KANWIL KEMENKUM KALBAR)

PONTIANAK POST – Kepatuhan notaris dalam menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) menjadi salah satu perhatian Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat (Kanwil Kemenkum Kalbar). Untuk memastikan pelaksanaannya sesuai ketentuan, tim dari Divisi Pelayanan Hukum melakukan pengawasan langsung terhadap sejumlah notaris di Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Bengkayang pada 24–25 November 2026.

Dalam kegiatan tersebut, tim mendatangi sejumlah kantor notaris untuk memeriksa dokumen dan administrasi penerapan PMPJ. Aspek yang diperiksa meliputi prosedur identifikasi dan verifikasi pengguna jasa, penilaian risiko, serta pencatatan dan penyimpanan dokumen sesuai peraturan yang berlaku.

Advertisement Pengawasan ini merupakan tindak lanjut dari pengisian kuesioner audit kepatuhan PMPJ Tahun 2026. Selain memeriksa kelengkapan administrasi, tim juga menggali kendala yang dihadapi notaris dalam menerapkan ketentuan tersebut.

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Pada kesempatan yang sama, notaris diberikan pembinaan mengenai pentingnya prinsip kehati-hatian saat menerima dan memberikan pelayanan kepada pengguna jasa.

Advertisement Kepala Kanwil Kemenkum Kalbar, Jonny Pesta Simamora, menegaskan bahwa pengawasan diperlukan untuk menjaga profesionalitas dan integritas jabatan notaris. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari dukungan terhadap upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang serta pendanaan terorisme.

“Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, tetapi merupakan bagian penting dari tanggung jawab profesional Notaris. Kami mendorong seluruh Notaris untuk meningkatkan kepatuhan, menerapkan prinsip kehati-hatian, serta memastikan setiap pelayanan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegas Jonny.

Hasil pemeriksaan akan dihimpun dan dievaluasi sebagai bahan penyusunan rekomendasi pembinaan maupun perbaikan. Laporan pelaksanaan pengawasan juga akan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk keperluan evaluasi dan tindak lanjut.

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