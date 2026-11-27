PONTIANAK POST – Pendekatan kasih sayang, kelemahlembutan, dan kesabaran menjadi kunci dalam membangun perubahan positif di tengah kehidupan masyarakat. Pesan tersebut disampaikan Arif Joni Prasetyo, dalam khotbah Jumat di Masjid Annaim, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Jumat (27/11).

Advertisement Mengangkat tema "Mengubah dengan Kasih Sayang”, anggota DPRD Kalbar dapil Kota Pontianak ini mengajak umat Islam meneladani akhlak Rasulullah SAW dalam menyampaikan kebaikan, menghadapi perbedaan, serta membangun hubungan dengan sesama manusia.

Ia mengisahkan perjalanan dakwah Rasulullah SAW ke Thaif setelah kehilangan dua sosok penting dalam hidupnya, yakni istri tercinta Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Dalam perjalanan tersebut, Rasulullah justru mendapat penolakan, pengusiran, hingga lemparan batu yang menyebabkan kakinya terluka.

Advertisement Meski mendapat perlakuan menyakitkan, Rasulullah tidak membalas dengan kemarahan. "Bahkan, ketika malaikat penjaga gunung menawarkan untuk menimpakan dua gunung kepada penduduk Thaif, Rasulullah menolaknya. Beliau justru berharap dari keturunan mereka kelak lahir generasi yang beriman kepada Allah SWT," terang Arif Joni.

Menurut Arif Joni, kisah tersebut menunjukkan betapa besar kasih sayang dan kelemahlembutan Rasulullah. Bahkan terhadap orang-orang yang menyakiti dirinya, beliau tetap mengedepankan harapan akan hadirnya perubahan dan kebaikan.

Pesan itu, lanjutnya, sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surah Ali Imran ayat 159 yang mengajarkan pentingnya bersikap lemah lembut, memaafkan, mendoakan, dan bermusyawarah.

Ia menegaskan, perubahan dalam kehidupan, termasuk dalam keluarga dan lingkungan sosial, tidak cukup dilakukan melalui kritik atau pendekatan keras. Sebaliknya, diperlukan kesabaran, kasih sayang, dan cara komunikasi yang menghargai martabat manusia. “Kesuksesan besar Rasulullah adalah kelemahlembutan, sabar, cinta dan kasih sayang,” kata Arif Joni menyampaikan salah satu pesan utama dalam khotbah tersebut.

Dia juga menekankan pentingnya pendekatan humanis dalam mengajak orang lain menuju kebaikan. Setiap manusia harus dipandang sebagai pribadi yang memiliki martabat serta membutuhkan rasa aman secara psikologis (psychological safety), bukan sekadar sebagai alat untuk mencapai keberhasilan sebuah sistem.

Pesan tersebut terutama ditujukan dalam membangun hubungan dengan pasangan, anak-anak, keluarga, sahabat, maupun lingkungan sekitar. Ketika nasihat dan ajakan kebaikan tidak diterima, umat diminta tetap bersabar dan tidak kehilangan harapan.

Dalam khotbah keduanya, ia kembali mengingatkan bahwa cinta dan kasih sayang merupakan sifat utama Rasulullah yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika menghadapi penolakan dari orang-orang terdekat.