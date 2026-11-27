Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak meraih penghargaan Terbaik II kategori Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Kalimantan di Banjarbaru, Jumat (27/11/2026). (Pemkot)

Advertisement PONTIANAK POST - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak meraih penghargaan Terbaik II kategori Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Kalimantan di Banjarbaru, Jumat (27/11/2026).

Penghargaan tersebut diberikan atas kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas, efektivitas, dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyambut baik capaian tersebut. Menurutnya, penghargaan itu menjadi motivasi bagi jajaran Pemkot Pontianak, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), untuk terus menghadirkan pelayanan yang mudah, cepat, akurat, dan responsif terhadap kebutuhan warga.

Advertisement "Administrasi kependudukan ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Mulai dari kelahiran, identitas diri, perubahan data keluarga, sampai pencatatan kematian. Kita ingin masyarakat mendapatkan pelayanan yang semakin mudah, prosedurnya jelas, dan tidak dipersulit ketika mengurus dokumen kependudukan," ujarnya.

Berdasarkan keterangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), penilaian penghargaan mengacu pada capaian Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Dukcapil dan Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025.

Capaian Identitas Kependudukan Digital (IKD) serta opini Ombudsman Republik Indonesia juga menjadi pertimbangan dalam menentukan peringkat pemerintah daerah.

Edi menilai, indikator tersebut menunjukkan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan secara menyeluruh. Kinerja administrasi kependudukan tidak hanya diukur dari jumlah dokumen yang diterbitkan, tetapi juga ketepatan pelayanan, pencapaian target, pemanfaatan teknologi, dan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik.

"Yang paling penting bukan berapa banyak dokumen yang kita keluarkan, tetapi bagaimana masyarakat merasakan pelayanan itu. Apakah lebih cepat, lebih sederhana, informasinya jelas, dan hasilnya sesuai kebutuhan. Itu yang harus terus kita evaluasi," katanya.

Digitalisasi Tetap Diimbangi Layanan Langsung

Edi juga menyoroti pentingnya pengembangan layanan administrasi kependudukan berbasis digital. Menurutnya, penerapan IKD menjadi bagian dari transformasi pelayanan publik yang perlu terus diperkuat sesuai perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Meski demikian, ia mengingatkan agar kemajuan layanan digital tetap diimbangi pelayanan langsung yang mudah diakses. Hal ini diperlukan agar seluruh kelompok masyarakat, termasuk warga lanjut usia dan mereka yang belum terbiasa menggunakan teknologi, tetap memperoleh pelayanan secara optimal.

"Digitalisasi harus membuat pelayanan lebih mudah, bukan justru menambah kesulitan. Masyarakat yang sudah terbiasa menggunakan teknologi kita fasilitasi, tetapi yang membutuhkan pelayanan secara langsung juga harus tetap dilayani dengan baik," tegasnya.

Menurut Edi, dokumen kependudukan berkaitan erat dengan berbagai layanan pemerintah, seperti pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, hingga perencanaan pembangunan daerah. Data kependudukan yang akurat menjadi salah satu dasar agar program pemerintah dapat menyasar masyarakat secara tepat.

"Kalau masih ada masyarakat yang mengalami kesulitan, itu harus menjadi perhatian kita. Jangan sampai warga harus berulang kali datang hanya karena informasi yang kurang jelas atau prosedur yang berbelit. Pelayanan publik harus terus kita sederhanakan," pesannya.

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Edi mengapresiasi jajaran Disdukcapil Kota Pontianak yang telah berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Ia menyebut penghargaan Terbaik II tersebut sebagai hasil kerja bersama yang perlu dipertahankan melalui inovasi, kedisiplinan aparatur, dan peningkatan tata kelola.