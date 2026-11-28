PONTIANAK POST – Kalimantan Barat membuka peluang kerja sama internasional dengan Federasi Rusia untuk memperluas investasi, perdagangan, dan pengembangan industri daerah. Penjajakan tersebut difasilitasi Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melalui Forum Sinergi BKSP 2026 di Hotel Golden Tulip Pontianak, Jumat (27/11).

Forum tersebut menghadirkan Duta Besar Federasi Rusia untuk Indonesia, H.E. Mr. Sergei G. Tolchenov, sebagai narasumber. Dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, hadir Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kalbar Linda Purnama. Kegiatan ini juga dihadiri Gubernur Kalbar Ria Norsan dan Wakil Ketua BKSP DPD RI Maya Rumantir.

Gubernur Kalbar Ria Norsan menerima cendera mata dari Duta Besar Federasi Rusia untuk Indonesia, H.E. Sergei G. Tolchenov, dalam Forum Sinergi BKSP 2026 di Pontianak. (ISTIMEWA)

Advertisement Sebelum sesi diskusi antarpemangku kepentingan dimulai, dilakukan pertukaran cendera mata antara Gubernur Kalbar Ria Norsan, Duta Besar Federasi Rusia untuk Indonesia, H.E. Mr. Sergei G. Tolchenov, dan Wakil Ketua BKSP DPD RI Maya Rumantir. Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan foto bersama peserta forum. Hadir juga anggota DPD RI Daud Yordan dan Syarif Machmud Melvin Alkadrie.

Wakil Ketua BKSP DPD RI Maya Rumantir mengatakan, forum tersebut menjadi wadah untuk mempertemukan potensi daerah dengan mitra internasional. Ada empat bidang utama yang menjadi fokus penjajakan kerja sama Kalbar dengan Federasi Rusia, yakni antarpemerintah, perdagangan dan investasi, pendidikan serta pengembangan teknologi, dan olahraga.

Advertisement “Melalui forum ini, kita ingin menjajaki kerja sama Kalimantan Barat dan Federasi Rusia dalam empat bidang utama yang sesuai dengan potensi dan kepentingan bersama,” kata Maya.

Menurutnya, Kalbar memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan melalui kemitraan internasional. Peluang tersebut mencakup perdagangan dan investasi, pengembangan produk unggulan daerah, perluasan pasar ekspor, konektivitas infrastruktur dan logistik, pendidikan, penelitian, pariwisata, hingga pengelolaan lingkungan.

Maya berharap forum tersebut tidak berhenti pada pertemuan dan pertukaran gagasan. Pemerintah daerah diharapkan menyampaikan prioritas pembangunan, dunia usaha menjajaki peluang investasi dan perdagangan, sedangkan perguruan tinggi dapat mengembangkan agenda pendidikan dan riset bersama.

Di sisi lain, Kedutaan Besar Federasi Rusia diharapkan membantu menghubungkan berbagai potensi tersebut dengan calon mitra di Rusia.

“Kami berharap forum ini menghasilkan identifikasi peluang calon mitra dan langkah tindak lanjut yang konkret,” ujarnya.

Maya mengatakan, hubungan persahabatan Indonesia dan Federasi Rusia telah terjalin lebih dari tujuh dekade dan semakin diperkuat melalui kemitraan strategis pada 2025.